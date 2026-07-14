Revelan demandan contra Pedro Sola y Pati Chapoy por presunta incitación al maltrato animal

Desde el pasado, lunes 6 de julio de 2026, el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ se encuentra en el centro de la polémica, pues durante una transmisión Pedro Sola y Pati Chapoy hicieron algunos comentarios que no fueron tomados de la mejor forma por los televidentes.

Los dos conductores hablaron sobre los perritos y sus dueños, Pedro Sola aseguró que le gustaría ‘envenenarnos y darle un balazo a los dueños’, mientras que la titular del programa mostró su apoyo al conductor con un aplauso y una sonrisa.

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“No tolero a los perros en la tienda, a los perros en el super, a los perros cagando en el restaurante, oigan, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos, o qué?, con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”

¿Se viene una demanda contra Pati Chapoy y Pedro Sola?

Tras toda la ola que se ha generado por las declaraciones en el programa mencionado, se reveló que ya se han presentado cargos contra de ambos conductores.

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Ahora, se dio a conocer por medio de las redes sociales, que el despacho animalista “Va por sus derechos”, presentó una demanda ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el pasado 9 de julio, pero el 10 de julio se presentó otra ante Fiscalía General dela República (FGR), considerando los siguientes puntos:

.@ErnestinaGodoy_ @FGRMexico El despacho Va por sus derechos presentamos denuncia por hechos constitutivos de probables delitos, en contra de los conductores que emitieron comentarios en un medio de comunicación masivo.

El desconocimiento de la ley no exhime de responsabilidad pic.twitter.com/P1SGtdwjuE — VaPorSusDerechos (@DerechosVa) July 11, 2026

”Hechos constitutivos de probables delitos, en contra de los conductores que emitieron comentarios en un medio de comunicación masivo. El probable delito de provocación pública a cometer un delito y apología de éste…”

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