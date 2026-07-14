Presidenta Sheinbaum Pardo  promete cero impunidad para alcaldesas municipales investigadas: “No protegemos a nadie”, asegura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su administración mantendrá una política de cero impunidad frente a servidores públicos investigados por presuntos delitos, independientemente del partido político al que pertenezcan. No obstante, enfatizó que cualquier acción deberá sustentarse en pruebas suficientes y en investigaciones sólidas.

Durante la conferencia matutina de este martes 14 de julio en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre diversos casos que involucran a autoridades municipales, entre ellos el de Tania “N”, exdiputada y exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, vinculada a proceso por presunto peculado, así como el de Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, quien enfrenta un proceso por presuntamente simular un secuestro.

Sheinbaum respondió que antes de emitir un juicio es indispensable verificar que las investigaciones acrediten la existencia de los delitos.

Sheinbaum pide distinguir entre delitos y conflictos políticos

La presidenta señaló que en algunos casos pueden existir motivaciones políticas, por lo que insistió en que las autoridades deben actuar únicamente cuando existan elementos suficientes para sustentar las acusaciones.

“Primero hay que ver la certidumbre de los delitos, antes que nada. Porque a veces también hay asuntos políticos. Entonces, primero hay que ver que realmente haya los delitos”, expresó.

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Añadió que el Gobierno federal no protege a ningún funcionario, pero tampoco actuará sin pruebas que acrediten responsabilidades.

Pone como ejemplo detenciones en Morelos y Jalisco

Para respaldar su postura, Sheinbaum recordó casos recientes en los que autoridades municipales fueron detenidas por presuntos vínculos con actividades ilícitas.

Mencionó el caso del alcalde de Cuautla, Morelos, quien llegó al cargo postulado por PRI y PAN y que, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente coordinaba actividades de extorsión y mantenía vínculos con la delincuencia organizada.

También hizo referencia al presidente municipal de Tequila, Jalisco, emanado de Morena, quien igualmente fue detenido como parte de investigaciones ministeriales.

“El Gobierno de la República no protege a nadie. A nadie. Pero tiene que haber pruebas contundentes para poder actuar”, afirmó.

Gobernación revisará los casos de Coahuila y Estado de México

La mandataria informó que solicitó a la secretaria de Gobernación revisar los expedientes relacionados con las investigaciones de la exalcaldesa de Múzquiz y de la presidenta municipal de Tenancingo.

Precisó que en el caso de Coahuila se analiza la documentación integrada por las autoridades ministeriales, mientras que el expediente correspondiente al Estado de México también será revisado para conocer el avance de las investigaciones.

Reitera política de “cero impunidad”

Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad mantiene un seguimiento permanente a las carpetas de investigación relevantes que integran las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.

Explicó que semanalmente se revisa la información sobre incidencia delictiva y el avance de diversas investigaciones para verificar que las actuaciones se apeguen a la ley.

“Cero impunidad. Ahí donde hay pruebas y trabaja el Gabinete de Seguridad, se actúa”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que las investigaciones sobre ambos casos continúan y que cualquier determinación corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales competentes, quienes deberán resolver conforme a las pruebas recabadas y al debido proceso.

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