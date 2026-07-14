¿Fallan estrategias de seguridad en Campeche?

La estrategia de seguridad implementada por el Gobierno del Estado ha sido un fracaso, afirmó el dirigente del PRI, Ricardo Medina Farfán, al señalar que los hechos violentos registrados en la Entidad reflejan un deterioro en las condiciones de tranquilidad y confianza de la población.

Sostuvo que los reportes de actos delictivos y situaciones de violencia de las últimas semanas evidencian la falta de resultados por parte de las autoridades de seguridad pública, asegurando que los campechanos viven preocupados por la violencia.

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Lo anterior, luego de que en los últimos días se reportaran incidentes con armas de fuego: el primero en Escárcega con la aparición de los cuerpos del matrimonio Rocha Ortega; días después, dos hermanos hallados con impactos de bala en Candelaria; y el sábado 11 de julio, un hombre ejecutado en la villa de Sabancuy.

Cuestionó que, pese a los llamados reiterados, las autoridades de seguridad no han ofrecido explicaciones ni informado sobre las acciones implementadas para contener la violencia. Consideró necesario que los responsables rindan cuentas ante la sociedad.

La dirigencia partidista señaló que el problema no puede atribuirse únicamente a la falta de conocimiento, sino que exigió una revisión profunda de la actuación de las instituciones encargadas de prevenir y combatir delitos.

Afirmó que la falta de respuestas genera dudas sobre la actuación de las autoridades y demandó medidas concretas para recuperar la seguridad, indicando que la población requiere resultados y garantías para desarrollar sus actividades con tranquilidad.