Muere trabajador tras ser atropellado por una pipa en Carmen; el conductor huyó del lugar

Muere trabajador tras ser atropellado por una pipa en el estacionamiento de Plaza Zentralia; el conductor huyó del lugar.

Un trágico accidente laboral cobró la vida de un hombre la mañana de este lunes al interior del estacionamiento de Plaza Zentralia, en la colonia Aeropuerto de Ciudad del Carmen, luego de que fuera atropellado por una pipa de agua cuyo conductor presuntamente abandonó la escena tras lo ocurrido.

Los hechos se registraron alrededor de las 7:00 horas, cuando la víctima, identificada como Octavio Cu, de aproximadamente 36 años y originario de Mérida, Yucatán, llegó al lugar a bordo de un tractocamión junto con un compañero de trabajo para realizar la entrega de insumos destinados a una sucursal de Cinépolis.

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De acuerdo con el testimonio del operador del tractocamión, un Freightliner con placas LF-81-078 del Estado de México, perteneciente a la empresa PacificStar, ambos permanecían en espera del inicio de las maniobras de descarga cuando Octavio descendió de la unidad para inspeccionar la carga.

Fue en ese momento cuando una pipa de agua marca Volvo, con placas XA-45-439 de Tlaxcala y propiedad de la empresa Agua Potable Ave Fénix, presuntamente lo atropelló de manera repentina.

Según los primeros reportes, las llantas traseras del pesado vehículo pasaron sobre la cabeza del trabajador, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo con estallamiento de cráneo, lesiones que le ocasionaron la muerte instantánea.

Testigos señalaron que, tras percatarse de la magnitud del accidente, el operador de la pipa descendió visiblemente alterado y nervioso. Sin embargo, minutos después decidió abandonar el lugar, dejando la unidad encendida y dándose a la fuga antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acordonaron el área y realizaron el abanderamiento correspondiente, mientras peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias de campo, el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley, al tiempo que la Fiscalía inició la carpeta de investigación para esclarecer el accidente, determinar las responsabilidades y localizar al conductor prófugo.

Los compañeros de trabajo del hoy occiso permanecieron en el sitio mientras daban aviso a sus familiares en Mérida y a los directivos de la empresa para informarles sobre la lamentable tragedia. La unidad involucrada quedó asegurada como parte de las investigaciones.