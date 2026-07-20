Alertan "tormenta económica" en Campeche por pérdida de empleos

La dirigencia estatal del PRI advirtió que Campeche enfrenta una tormenta económica por la pérdida de empleos, inflación, alta informalidad laboral, bajo crecimiento productivo y falta de oportunidades para reincorporarse al mercado de trabajo.

Con base en datos del INEGI, IMSS y la consultora Economex, el partido señaló que la Entidad ocupa el primer lugar nacional en riesgo laboral, debido a indicadores como la caída del empleo formal de 2.5% entre junio de 2025 y junio de 2026, equivalente a 3 mil 300 trabajadores despedidos; una inflación superior al 4% en el periodo y de 5.3% en junio de 2026, además de una informalidad laboral del 60%.

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El PRI afirmó que estas condiciones afectan la economía familiar, provocan cierre de negocios, limitan las oportunidades para jóvenes y trabajadores, y generan migración hacia otras Entidades.

El dirigente estatal del partido, Ricardo Medina Farfán, pidió al Gobierno del Estado reconocer la gravedad de la situación y exigió al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) enfocarse en atender la crisis económica en lugar de actividades políticas.

Planteó redirigir recursos hacia el fortalecimiento de empresas, emprendimientos y generación de empleos, al considerar que Campeche requiere medidas urgentes para frenar el deterioro económico y evitar mayores afectaciones a las familias.