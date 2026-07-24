Vecinos tapan baches con piedras ante abandono de calle en Champotón

Al destacar que una arteria ya es intransitable, vecinos de la colonia Cañaveral solicitan correctivos a las autoridades en la calle Isabel La Católica, entre La Niña y La Pinta, en Champotón.

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Ante la ausencia de trabajos de bacheo, los mismos moradores de la zona son los que se han encargado de aplicar paliativos mediante la colocación de piedras y escombro para cubrir los hoyancos.

José Dzib Ku destacó que varios accidentes en motocicletas han ocurrido en este tramo y aseveró que por esa razón la gente ha colocado piedras para rellenar los peligrosos baches.

“Ojalá que compongan este tramo de la calle Isabel La Católica. Como puede ver, hay muchos huecos y la gente tiene que poner piedras para taparlos, porque muchas personas que pasan se han accidentado”, añadió.

Otros moradores de la zona destacaron que la situación empeora en esta temporada de lluvias, ya que la calle se encharca, lo que dificulta identificar los baches y aumenta el riesgo de accidentes.

JGH