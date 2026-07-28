Investigan presunto caso de bullying en la Normal Rural de Hecelchakán; más de 15 alumnos habrían desertado

La Secretaría de Educación (Seduc) del Estado confirmó el inicio de una investigación por el presunto caso de acoso escolar registrado en la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, del municipio de Hecelchakán, donde padres de familia y estudiantes denunciaron supuestos abusos, humillaciones y novatadas extremas que habrían provocado la deserción de más de 15 alumnos de nuevo ingreso.

Noticia Destacada Acusan maltratos en la Normal Rural de Hecelchakán; más de 15 alumnos desertan por presuntas novatadas

El titular de la dependencia, Candelario Jesús Pacheco Pacheco, informó que la dependencia ya sostuvo una reunión con el director general del plantel, Edwin Emmanuel Chan Pech, a quien se le solicitó un informe pormenorizado para conocer con precisión lo ocurrido y determinar si existieron actos que vulneraran los derechos de las y los estudiantes.

Además, indicó que se instruyó al directivo notificar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) para que dé seguimiento a cualquier actividad que se realice dentro de la institución y vigile que se respeten las garantías de los alumnos durante su permanencia en la escuela.

Pacheco Pacheco aseguró que, hasta el momento, ningún padre de familia ni estudiante ha presentado una queja formal ante la Seduc o ante el organismo defensor de los derechos humanos, por lo que la investigación se inició a partir de los señalamientos difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

Explicó que, tradicionalmente, en este tipo de escuelas se desarrollan actividades de integración y organización para los alumnos de nuevo ingreso, algunas relacionadas con labores de limpieza y mantenimiento del plantel. No obstante, enfatizó que dichas prácticas deben realizarse siempre dentro del marco del respeto a los derechos humanos y sin poner en riesgo la integridad física o emocional de los estudiantes.

El funcionario reconoció que algunas de estas actividades pueden representar un reto para quienes no están acostumbrados a realizarlas, como el uso de herramientas para el deshierbe, por lo que consideró necesario revisar y, en su caso, modificar las dinámicas para evitar afectaciones a los jóvenes.

Sin embargo, rechazó que algún estudiante corriera riesgo de perder la vida a consecuencia de las novatadas. “Hasta este momento no contamos con ningún informe que indique una situación que haya puesto en peligro la integridad o la vida de los alumnos”, afirmó.

Finalmente, reiteró que la Seduc permanecerá atenta al desarrollo de las investigaciones y dará seguimiento al informe que entregue la dirección de la Normal Rural de Hecelchakán, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados y garantizar la dignidad de los estudiantes.

JGH