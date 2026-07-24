Acusan maltratos en la Normal Rural de Hecelchakán; más de 15 alumnos desertan por presuntas novatadas

Es inhumano que saquen a los muchachos casi todo el día a realizar labores de chapeo y limpieza en los terrenos de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de esta ciudad de Hecelchakán, acusaron madres de familia, quienes al ver los maltratos que sufren sus hijos a manos del consejo estudiantil de esta benemérita institución educativa, decidieron sacar a sus hijos, ya que con estas acusaciones podrían sufrir más agresiones que no van a permitir. Al mismo tiempo hicieron un llamado a las autoridades educativas para poner un freno a estos maltratos que están sufriendo los alumnos de nuevo ingreso para cumplir sus sueños, que ahora quedarán truncados por los supuestos futuros docentes.

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Lo anterior lo dio a conocer la señora Dominga Pérez González, quien aseguró que tras las horas de desvelos y el gran sacrificio de su hija, quien estudió para pasar su examen de selección, hoy renunció a esta benemérita institución educativa, la cual supuestamente está para la ayuda de los alumnos de escasos recursos. Sin embargo, previo al ingreso les dieron una lista de implementos para la institución que tuvieron un costo superior a los 7 mil pesos, los cuales ahora que la alumna se retira no se los quieren regresar, por lo que dijeron que es una injusticia.

Madres de familia denunciaron los maltratos y abusos cometidos por el consejo estudiantil del plantel. / Erik Caamal

La madre de familia señaló que entre las situaciones que denunció destaca la realización de labores de chapeo durante varias horas bajo el intenso sol, actividades que, a su juicio, rebasan el propósito de una integración estudiantil y representan un trato que vulnera la dignidad de los jóvenes. Asimismo, cuestionó la falta de supervisión por parte de los directivos y docentes durante el desarrollo de estas dinámicas, al considerar que las autoridades escolares tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad, el bienestar y la integridad de los alumnos que se encuentran bajo su tutela en esta benemérita institución.

Para finalizar, hizo un llamado a los padres y madres de familia para que permanezcan atentos a las experiencias que viven sus hijos dentro de las instituciones educativas, con el propósito de detectar oportunamente posibles abusos o excesos que pudieran presentarse durante este tipo de novatadas que les están propinando a los alumnos de nuevo ingreso, donde algunos no están dispuestos a soportar estas acciones inhumanas que les están aplicando.

JGH