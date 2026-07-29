Canícula retrasa la siembra de maíz en Hopelchén; productores alertan posible desabasto

Debido a efectos de la canícula, temporada de mayor calor, la cual inició el viernes 3 de julio y termina el martes 11 de agosto, en algunas zonas de Los Chenes no ha llovido y por este motivo se ha atrasado la siembra de maíz en su última parte, informó el productor Alejandro Cauich Ek, originario de la comunidad de Katab.

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Dijo que en ese ejido sembrarían 800 hectáreas de maíz, de las cuales faltan por sembrarse unas 300 hectáreas, en tanto que los mecanizados están totalmente secos y les falta humedad.

Destacó que la falta de lluvias no ha sido tan perjudicial para el productor debido al considerable atraso de la aplicación del Programa Subsidio de semillas por parte del Gobierno Estatal.

Explicó que durante los 40 días de la canícula el campo chenero enfrenta una severa crisis ante la falta de lluvias, sobre todo en las regiones más secas.

De hecho, expuso que, de haber lluvias y con el atraso en la entrega de las semillas del programa estatal de subsidio de las mismas por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario SDA, ya los campesinos habrían protestado para exigir el insumo porque les urgía sembrar ante la humedad de la tierra.

Explicó que por cada bulto de semillas de la marca Pioneer y Dekalb solicitado, que eran dos por productor y que cuestan en el mercado dos mil 300 y hasta cuatro mil pesos respectivamente, el 50 por ciento lo cubrió el productor y el otro 50 por ciento el Gobierno del Estado.

En algunas comunidades no llueve desde hace tres semanas. / Mauriel Koh

Yaxché Akal

Dijo que, al menos en la comunidad de Katab ya son 15 días que no ha llovido y se debe a la presencia de la canícula, aunque espera que llueva pronto para que los campesinos puedan sembrar las 300 hectáreas que faltan.

Por otro lado, los productores Luciano Poot Dzib y Manuel Pech May de las comunidades de Yaxché Akal y San Francisco Suc Tuc, respectivamente, coincidieron en que en sus ejidos tampoco ha llovido desde hace tres semanas, aunque esperan que próximamente llueva para que puedan sembrar las cuatro y cinco hectáreas que faltan en sus predios, pero dijeron desconocer cuántas hectáreas ya se sembraron en sus comunidades y cuántas están pendientes; sin embargo, destacaron que podría haber desabasto de maíz en caso de continuar las condiciones climáticas actuales.

JGH