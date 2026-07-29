Ponen a salvo enjambres de abejas que amenazaban a pobladores en Acapulquito y Seybaplaya

Ponen a salvo a enjambres de abejas las cuales representaban una amenaza para la población en la zona de playa conocida como Acapulquito, y en la cabecera de Seybaplaya.

Noticia Destacada Alerta en Seybaplaya: Hallan enjambre de abejas africanas dentro de predio en Villamadero

En la zona conocida como Acapulquito, un enjambre de abejas africanas fue detectado al interior de una cubeta de plástico, entre una zona de maleza junto a la playa, vecinos del lugar procedieron a llamar a los números de emergencia.

Al sitio llegó la ayuda a cargo del equipo de la Asociación de Voluntarios en Emergencias AVE Base Villamadero, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los informes, el enjambre fue llevado a un sitio más seguro, lejos de la zona habitada, para que no representara una amenaza para la población.

Por su parte, en la cabecera de Seybaplaya, personal de Protección Civil brindó apoyo a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad CFE ante la presencia de un enjambre de abejas.

De acuerdo con datos recabados, en temporada de calor e inicio de lluvias es común la presencia de enjambres en zonas urbanas y aunque suelen ser temporales, recomiendan a la población mantener su distancia y evitar molestarlas, sin embargo, ante alguna amenaza es recomendable reportarlo a las autoridades o personal especializado.

JGH