Conducía de forma temeraria, le hallan droga y lo detienen en Ciudad del Carmen

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana SPSC detuvieron a un conductor de tractocamión en la localidad de Nuevo Campechito, perteneciente a este municipio, luego de sorprenderlo manejando de manera imprudente y poner en riesgo a otros usuarios de la vía.

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El operativo se llevó a cabo en un punto de control instalado en dicha localidad. De acuerdo con el reporte oficial, los elementos le marcaron el alto al hombre después de recibir una denuncia ciudadana por su forma de conducir, la cual representaba un peligro para la integridad de automovilistas y peatones en la zona.

Durante la inspección rutinaria al vehículo y a las pertenencias del conductor, los elementos de seguridad localizaron diversas bolsas que contenían polvo blanco con características similares a un narcótico. Ante el hallazgo, el sujeto fue detenido de inmediato y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado FGE con sede en Carmen, junto con los indicios asegurados, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su responsabilidad penal.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana SPSC informó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia estatal de prevención del delito. Los puntos de control instalados en lugares estratégicos de la Entidad tienen como objetivo fortalecer la seguridad vial, disuadir actividades ilícitas y permitir la detección oportuna de conductas que representan un riesgo para la ciudadanía que transita por las carreteras de todo el Estado.

Con este resultado, las autoridades refuerzan su compromiso de mantener la vigilancia en carreteras y vías principales, combinando la revisión de transporte pesado con la atención a reportes ciudadanos sobre maniobras peligrosas al volante, para de esta forma evitar que se suscite algún hecho de tránsito por conducir a exceso de velocidad y causar daños a terceros, ya sea a personas o bienes materiales.

JGH