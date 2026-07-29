Profeco exhorta a denunciar incumplimientos de agencias de viajes en Yucatán

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha recibido denuncias contra agencias de viajes por incumplimiento de servicios en Yucatán, aunque precisó que los consumidores pueden presentar reclamaciones cuando un proveedor incumple total o parcialmente con lo contratado.

El delegado de la dependencia en el estado, Víctor Cervera Hernández, explicó que las quejas pueden proceder tanto por la falta total del servicio como por una prestación deficiente o incompleta, casos en los que es posible solicitar el reembolso del pago o una compensación.

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Las declaraciones surgen luego de las inconformidades expresadas por un grupo de alrededor de 50 peregrinos que contrataron a la agencia Novelo Tours para viajar a la Ciudad de México y asistir a la Misa del Yucateco, celebrada el pasado 12 de julio.

Los viajeros denunciaron que no llegaron a tiempo al evento religioso, debido a múltiples fallas mecánicas que les obligaron a cambiar de unidad en cinco ocasiones y prolongaron el trayecto hasta casi tres días.

De acuerdo con los afectados, los responsables de la agencia, Ángel y Daniel Novelo, se han negado a devolver parte del dinero pagado, pese a que el servicio no se prestó en las condiciones acordadas.

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Cervera Hernández señaló que, para que la Profeco intervenga es indispensable que el proveedor opere de manera formal y pueda ser plenamente identificado. Para ello, el consumidor debe contar con datos como el nombre o razón social del prestador del servicio, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o algún medio de contacto, además del contrato, recibos y cualquier documento que acredite la contratación.

La reclamación debe ser presentada por la persona que contrató el servicio y puede solicitar la devolución total del pago cuando exista incumplimiento, o una compensación si el servicio se brindó de manera parcial.

“Si el proveedor no está legalmente establecido o no es posible identificarlo, las posibilidades de recuperar el dinero mediante un procedimiento ante la Profeco se reducen considerablemente”, dijo.