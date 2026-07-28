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Alerta en Seybaplaya: Hallan enjambre de abejas africanas dentro de predio en Villamadero

Un enjambre de abejas africanas fue retirado de un predio en Villamadero, Seybaplaya, tras un operativo de voluntarios para evitar riesgos entre la población.

Por Jorge May

28 de jul de 2026

1 min

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Localizan un enjambre de abejas dentro de un predio particular en Villamadero, Seybaplaya.
Localizan un enjambre de abejas dentro de un predio particular en Villamadero, Seybaplaya. / Jorge May

Un enjambre de abejas fue localizado al interior de un predio particular en la localidad de Villamadero, perteneciente al municipio de Seybaplaya, lo que motivó la intervención de cuerpos de emergencia para evitar riesgos a la población.

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De acuerdo con información divulgada por la agrupación Asociación de Voluntarios en Emergencias Base Villamadero, se trató de un enjambre de abejas africanas, por lo que fue necesario implementar un operativo especializado para retirarlo.

El cuerpo de voluntarios, portando trajes de protección y equipo adecuado, se encargaron de retirar el enjambre de manera segura y con ello evitar posibles afectaciones a la población.

JGH

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