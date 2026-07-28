Alerta en Seybaplaya: Hallan enjambre de abejas africanas dentro de predio en Villamadero

Un enjambre de abejas fue localizado al interior de un predio particular en la localidad de Villamadero, perteneciente al municipio de Seybaplaya, lo que motivó la intervención de cuerpos de emergencia para evitar riesgos a la población.

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De acuerdo con información divulgada por la agrupación Asociación de Voluntarios en Emergencias Base Villamadero, se trató de un enjambre de abejas africanas, por lo que fue necesario implementar un operativo especializado para retirarlo.

El cuerpo de voluntarios, portando trajes de protección y equipo adecuado, se encargaron de retirar el enjambre de manera segura y con ello evitar posibles afectaciones a la población.

JGH