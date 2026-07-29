Economía estatal se debilita: 12 estados registran caídas y Campeche encabeza los retrocesos

La actividad económica perdió fuerza en distintas regiones de México durante el primer trimestre de 2026, periodo en el que 12 de las 32 entidades federativas registraron una contracción anual, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados muestran diferencias importantes entre los estados. Mientras algunas economías enfrentaron retrocesos relacionados con la industria, la minería, el campo y el consumo, otras lograron avances superiores al promedio nacional.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal ofrece un panorama preliminar sobre la evolución de las economías locales y funciona como un adelanto del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. El reporte incluye actividades primarias, secundarias y terciarias.

¿Qué estados registraron las mayores caídas económicas?

Campeche presentó el retroceso anual más pronunciado, con una disminución de 5.3 por ciento durante los primeros tres meses de 2026.

Coahuila ocupó la segunda posición entre las entidades con peor desempeño, al registrar una caída de 4.5 por ciento, mientras que la economía de Morelos se contrajo 3.1 por ciento.

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El debilitamiento económico estuvo relacionado con un menor dinamismo de las actividades industriales, entre ellas la minería, la construcción y las manufacturas.

El sector primario también enfrentó presiones por fenómenos climáticos y mayores costos de producción, mientras que el comercio y los servicios resintieron la moderación del consumo.

El Inegi clasifica dentro de las actividades secundarias a la minería, la generación de electricidad, la construcción y las industrias manufactureras. Las terciarias incluyen comercio, transporte, servicios financieros, turismo, educación y salud.

¿Qué estados tuvieron mayor crecimiento durante el primer trimestre?

Hidalgo encabezó el crecimiento anual con un avance de 8.2 por ciento, seguido de Tamaulipas, cuya actividad económica aumentó 5.3 por ciento.

Colima se ubicó en tercer lugar con un incremento de 3.8 por ciento. Puebla avanzó 3.1 por ciento y Baja California Sur registró una expansión de 2.3 por ciento.

Estos datos reflejan que el desempeño nacional no fue uniforme y que algunas entidades lograron compensar la pérdida de dinamismo observada en otras regiones.

Durante el primer trimestre de 2026, y con cifras ajustadas por estacionalidad, las entidades federativas que registraron los mayores incrementos en su actividad económica, a tasa trimestral, fueron:



▪️3.0% Colima

▪️1.7% Michoacán

▪️1.6% Baja California Sur



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¿Cómo cambió la economía frente al trimestre anterior?

En la comparación con el periodo octubre-diciembre de 2025, un total de 17 estados reportaron una disminución de su actividad económica.

Sinaloa registró la caída trimestral más fuerte, con 4.5 por ciento. Le siguieron Oaxaca, con un descenso de 3.1 por ciento, y Ciudad de México, con una contracción de 2.9 por ciento.

En contraste, Colima presentó el mayor crecimiento respecto al trimestre anterior, al avanzar 3 por ciento. Michoacán aumentó 1.7 por ciento y Baja California Sur creció 1.6 por ciento.

Las cifras del ITAEE son preliminares y pueden actualizarse conforme el Inegi incorpore nueva información estadística. El organismo publica este indicador cada trimestre para dar seguimiento a los cambios económicos de las 32 entidades del país.

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