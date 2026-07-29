Más de 300 mil pesos por embarcación: el alto costo de la captura de pulpo en Yucatán

El próximo inicio de la temporada de captura de pulpo representa una fuerte apuesta económica para el sector pesquero de Yucatán, donde armadores invierten más de 300 mil pesos por embarcación para realizar el primer viaje, impulsados por la alta demanda del molusco en los mercados nacional e internacional, según informó la presidenta de la Unión de Armadores Pesqueros de Yucatán, Ana María Pech Chacón.

La dirigente expresó que esta inversión contempla la preparación integral de las embarcaciones, incluyendo la adquisición y reparación de artes de pesca, adecuaciones a los alijos, mantenimiento de motores, compra de combustible, carnada, víveres para la tripulación, así como anticipos para los ribereños y otros gastos indispensables para el arranque de la temporada.

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Explicó que, una vez iniciadas las operaciones, cada salida mantiene un costo cercano a los 300 mil pesos. Las embarcaciones zarpan con tripulaciones de entre 12 y 14 pescadores y el mismo número de alijos, además de otorgar anticipos individuales de entre 8 mil y 10 mil pesos. A ello se suman provisiones que superan los 40 mil pesos y el consumo de hasta 300 kilogramos de carnada por viaje.

Rosendo Campos, patrón de una embarcación con base en el refugio pesquero de Yucalpetén, señaló que para recuperar la inversión es necesario obtener capturas de entre cuatro y cinco toneladas de pulpo por salida, por lo que existe optimismo de que el inicio de la temporada registre precios superiores a los 70 pesos por kilogramo.

Por su parte, el empresario pesquero Manuel Sánchez González indicó que la demanda del pulpo yucateco ha fortalecido la confianza del sector para realizar estas importantes inversiones, con la expectativa de que la temporada resulte rentable.

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Los hombres de mar que comenzarán a zarpar este 1 de agosto y manifestaron su confianza en que la captura sea favorable, ya que una buena producción permitirá mejorar los ingresos de cientos de familias que dependen de la actividad pesquera en Progreso y en los demás puertos del litoral yucateco.

El sector también espera que las condiciones climáticas sean favorables durante las próximas semanas y que la abundancia del recurso permita recuperar la inversión en un corto plazo, consolidando al pulpo como uno de los principales motores económicos de la costa de Yucatán.