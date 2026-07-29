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Campeche / Sucesos

Vinculan a proceso a presunto homicida de Calakmul; permanecerá en prisión preventiva

Un juez vinculó a proceso a un hombre por el presunto homicidio de Josué G.L.V. en la comunidad de Constitución, Calakmul, y le impuso prisión preventiva oficiosa.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

29 de jul de 2026

1 min

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Prisión preventiva para hombre acusado de homicidio en Calakmul
Prisión preventiva para hombre acusado de homicidio en Calakmul / Especial

Un hombre fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de Josué G.L.V., ocurrido en la comunidad de Constitución, municipio de Calakmul.

Tres personas fueron detenidas en distintos operativos en la capital de Campeche.

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Los hechos se registraron al interior del establecimiento conocido como Las Palapas del Chivo, ubicado sobre un camino parcelario de terracería, donde presuntamente Luis Armando “N” sostuvo una confrontación con la víctima y la lesionó con una navaja, heridas que posteriormente le ocasionaron la muerte.

Durante los trabajos periciales se supo que habría intervenido para defender a su hermana, quien era agredida por el imputado, finalmente durante la audiencia el juez calificó de legal la detención, dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante todo el tiempo que dure el proceso.

JGH

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