Blindaje contra inundaciones: Invierten millonaria cifra para rescatar el dren Río Verde en Campeche

Casi 100 familias y más de cinco mil hectáreas agrícolas serán beneficiadas con la rehabilitación del dren Río Verde, obra en la que el Gobierno de México invierte más de 12 millones de pesos como parte de las acciones estratégicas del Plan Campeche para fortalecer la infraestructura hidroagrícola y reducir el riesgo de inundaciones en zonas productivas del municipio de Campeche.

Noticia Destacada Ataque armado deja herido a hombre en Hampolol-Bethania

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, los trabajos permitirán recuperar la capacidad hidráulica del Distrito de Temporal Tecnificado 025, favoreciendo directamente a productores que dependen de la agricultura de temporal y la ganadería, además de brindar mayor seguridad a los cultivos durante la temporada de lluvias.

El proyecto contempla la rehabilitación de 16.88 kilómetros mediante trabajos de desazolve, conformación y restitución de su sección hidráulica, acciones que permitirán restablecer su capacidad de conducción y garantizar el desalojo oportuno y seguro de los excedentes de lluvia. Las labores iniciaron el 24 de junio y se prevé que concluyan en octubre de este 2026.

Con esta obra se busca mejorar las condiciones de producción en más de cinco mil hectáreas agrícolas, donde se cultivan principalmente maíz, sorgo, soya y pastos, actividades que representan una importante fuente de ingresos para decenas de familias de la región.

La rehabilitación da continuidad a los trabajos realizados durante el año pasado cuando se recuperaron alrededor de 16 kilómetros del dren principal mediante una inversión superior a 14 millones de pesos, beneficiando en ese momento a 77 productores y cerca de dos mil 500 hectáreas de cultivo.

El distrito de temporal Río Verde, creado en 1999, abarca una superficie aproximada de 135 mil hectáreas, donde predominan las actividades agropecuarias. Su dren principal tiene una longitud cercana a 41 kilómetros, desde la comunidad de Emiliano Zapata, en el municipio de Tenabo, hasta Chemblás, en el municipio de Campeche.

A lo largo de su recorrido, la infraestructura permite desalojar los escurrimientos pluviales provenientes de ejidos y comunidades como Cayal, Tikinmul, Nilchí, Betania y Chemblás, disminuyendo drásticamente el riesgo de inundaciones que afectan las parcelas y generan pérdidas económicas para los productores.

La rehabilitación de este dren representa una inversión estratégica para fortalecer la seguridad hídrica, optimizar el uso del suelo, ampliar la superficie cultivable e incrementar la productividad del campo campechano, en total concordancia con los objetivos federales enfocados en impulsar el desarrollo económico sostenible y mejorar las condiciones de vida de la población rural.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ



JGH