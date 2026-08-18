Vinculan a proceso en Mérida a presunto operador financiero del Cártel del Noreste

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Justo “N”, identificado como presunto operador financiero de un grupo delictivo con presencia en distintas regiones del país, tras su detención durante un cateo efectuado en Mérida.

El imputado enfrenta un proceso por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud, luego que oficiales del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), presentó ante un juez los datos de prueba que fueron considerados suficientes para continuar con la investigación.

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Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso a Justo “N” prisión preventiva justificada y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. La detención ocurrió durante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia San Ramón Norte, Mérida, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron narcóticos.

Presumía vehículos lujosos

De acuerdo con información de las autoridades, el detenido fue identificado previamente como presunto operador financiero del Cártel del Noreste y era conocido en redes sociales por presumir una colección de vehículos de lujo. El pasado 19 de julio se informó de un operativo coordinado en Mérida, derivado de labores de inteligencia naval de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y personal de la Región Naval Central, en conjunto con la SSPC y la Femdo.

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Durante esas acciones se cumplieron cuatro órdenes de cateo en distintos puntos de Mérida, donde se detuvo a Justo “N”, señalado como presunto integrante de la estructura financiera de un grupo delictivo.

La autoridad judicial dispus, además de la vinculación a proceso, que el imputado permanecerá bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones para determinar su probable responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.