Riña en el Centro de Mérida deja a un hombre con grave herida en la cabeza

Una riña entre dos hombres, presuntamente bajo los efectos del alcohol, dejó a uno de ellos con una herida grave en la cabeza y el otro detenido, luego de intervenir para defender a una mujer que presuntamente era agredida en calles del Centro de Mérida.

Los hechos ocurrieron en la calle 62 entre 65 y 67, donde, de acuerdo con los primeros reportes, una mujer era agredida verbal o físicamente por un sujeto en plena vía pública. Al percatarse de la situación, un hombre de 31 años de edad decidió intervenir para defenderla y detener la agresión. Sin embargo, el enfrentamiento rápidamente subió de tono y ambos comenzaron a golpearse.

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Durante el forcejeo, el hombre que intervino sacó un objeto punzocortante y lesionó a su oponente en la cabeza. La herida ocasionó un abundante sangrado, lo que generó alarma entre transeúntes, quienes solicitaron auxilio a los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio y proporcionaron los primeros auxilios al lesionado, quien ante la gravedad de la herida fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. Elementos de la Policía Municipal de Mérida detuvieron al hombre de 31 años, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes por las lesiones ocasionadas.

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La zona fue asegurada para las diligencias y el levantamiento de indicios. La mujer involucrada se retiró antes de la llegada de las autoridades, por lo que los agentes tomaron conocimiento de lo ocurrido. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que determinará las responsabilidades correspondientes y establecerá si la intervención del detenido puede considerarse como legítima defensa de un tercero.