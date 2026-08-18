Onda Tropical 29 golpeará Yucatán con más lluvias este martes: se esperan tormentas, rayos y fuertes rachas de viento

La Península de Yucatán tendrá este martes un nuevo episodio de lluvias debido a la aproximación de la onda tropical número 29, sistema que reforzará las condiciones de inestabilidad atmosférica y favorecerá la formación de tormentas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Yucatán y Campeche registrarán acumulados de lluvia de entre 25 y 50 milímetros, mientras que en Quintana Roo se esperan precipitaciones de entre 5 y 25 milímetros.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, principalmente durante el desarrollo de las tormentas.

En Yucatán, las lluvias de mayor intensidad se concentrarían principalmente en las zonas centro y oeste del territorio estatal.

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Para Campeche, el pronóstico señala mayores posibilidades de lluvia en el norte y suroeste, mientras que en Quintana Roo los chubascos podrían presentarse en diferentes puntos de la entidad.

La onda tropical interactuará con canales de baja presión, condiciones de inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente de los mares que rodean la Península. Esta combinación de factores permitirá el desarrollo de nublados y tormentas, por lo que las condiciones lluviosas podrían mantenerse durante los próximos días.

Tormentas en el Sureste

El escenario de precipitaciones también se extenderá a otras entidades del Sureste mexicano. El SMN prevé lluvias fuertes a muy fuertes en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Tabasco, donde los acumulados podrían ser mayores y generar afectaciones en zonas susceptibles.

Ante la intensidad de algunas tormentas, existe posibilidad de encharcamientos e inundaciones en áreas bajas, así como incrementos en los niveles de ríos y arroyos. La actividad eléctrica constituye otro de los riesgos asociados con estas condiciones meteorológicas, además de las rachas de viento que pueden presentarse de manera repentina.

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Las autoridades meteorológicas mantienen el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante cambios bruscos en el estado del tiempo.

Durante las tormentas se recomienda evitar zonas susceptibles a inundaciones y mantenerse bajo resguardo ante la presencia de actividad eléctrica.

Con la aproximación de la onda tropical 29, la temporada de lluvias continuará dejando condiciones variables en la Península, con periodos de sol intercalados con desarrollos nubosos y precipitaciones de distinta intensidad en los tres estados de la región.