Examen presencial de la UNAM: 42 mil 784 aspirantes presentarán la prueba en el Palacio de los Deportes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició este lunes 17 de agosto la aplicación de su Examen de Control Presencial para aspirantes a licenciatura en la Ciudad de México, proceso que se llevará a cabo durante tres días en el Palacio de los Deportes.

De acuerdo con la institución, 42 mil 784 aspirantes descargaron su cita para presentar la evaluación entre el lunes 17 y el miércoles 19 de agosto, en tres turnos diarios.

Durante los primeros dos turnos de la jornada inicial, 8 mil 174 jóvenes realizaron la prueba. El secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández, informó que en el primer horario participaron alrededor de 4 mil 200 aspirantes.

¿Cómo se realiza el Examen de Control Presencial de la UNAM?

La evaluación se aplica en tabletas sin conexión a internet, propiedad de la Universidad y, en algunos casos, prestadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cada examen consta de 120 preguntas elaboradas por especialistas de la UNAM y los reactivos cambian entre las distintas aplicaciones.

Noticia Destacada Aspirantes presentan examen presencial de la UNAM en Palacio de los Deportes tras irregularidades en proceso en línea

Más de 300 trabajadores de la Universidad participan en la logística, mientras que el proceso cuenta con acompañamiento de notarios y auditores para supervisar el resguardo de los exámenes y los resultados.

¿Cuándo saldrán los resultados del examen de la UNAM?

La Universidad prevé publicar los resultados durante el fin de semana previo al inicio de clases, programado para el 31 de agosto.

De la Fuente explicó que primero deberán reunirse todos los resultados para realizar la ponderación y posteriormente asignar los espacios disponibles en escuelas, facultades, modalidades y turnos.

La institución estima además que alrededor de 20% de los aspirantes podría no presentarse, tomando como referencia las jornadas realizadas previamente en León, Oaxaca y Tijuana.

#BoletínUNAM 42,784 aspirantes están citados en los nueve turnos durante tres días en la CDMX; 8,174 hicieron su Examen de Control Presencial en los dos primeros turnos de hoy, lunes 17 de agosto > https://t.co/hEhkIRCcBx pic.twitter.com/1OfJDUFmGB — UNAM (@UNAM_MX) August 17, 2026

UNAM ofrece disculpa a aspirantes que tuvieron que repetir la prueba

El secretario general reiteró una disculpa a los jóvenes que debieron presentar nuevamente el examen después de las dificultades registradas en el proceso anterior.

De la Fuente sostuvo que la intención original de implementar la evaluación en línea era ampliar la equidad en el acceso a la educación superior, pero reconoció que la Universidad enfrentó complicaciones importantes durante su aplicación.

La UNAM aseguró que el nuevo esquema busca garantizar que cada aspirante obtenga un resultado acorde con su propio desempeño, sin apoyos externos que generen ventajas frente al resto.

IO