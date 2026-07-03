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Campeche / Sucesos

Ataque armado deja herido a hombre en Hampolol-Bethania

Un hombre de 32 años fue herido de bala en el entronque Hampolol-Bethania, tras ser atacado por un sujeto en motocicleta. La víctima permanece hospitalizada, mientras las autoridades investigan.

Por Redacción Por Esto!

3 de jul de 2026

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Violento ataque moviliza a corporaciones de seguridad en Campeche
Violento ataque moviliza a corporaciones de seguridad en Campeche

Un hombre identificado como L.A.N.O., de 32 años, resultó lesionado por impactos de arma de fuego tras ser atacado en el entronque carretero Hampolol-Bethania, en el municipio de Campeche. La víctima recibió disparos en la clavícula, el rostro y el brazo izquierdo, por lo que fue auxiliada y trasladada de urgencia al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”.

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Los hechos ocurrieron cuando un sujeto vestido de negro, que se desplazaba en una motocicleta, se acercó a la víctima y abrió fuego a quemarropa, para posteriormente huir con rumbo desconocido, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

La persona lesionada permanece hospitalizada en recuperación, pero hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para identificar y localizar al responsable del ataque.

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