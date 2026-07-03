Ataque armado deja herido a hombre en Hampolol-Bethania

Un hombre identificado como L.A.N.O., de 32 años, resultó lesionado por impactos de arma de fuego tras ser atacado en el entronque carretero Hampolol-Bethania, en el municipio de Campeche. La víctima recibió disparos en la clavícula, el rostro y el brazo izquierdo, por lo que fue auxiliada y trasladada de urgencia al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”.
Noticia Destacada
Volkswagen impacta guarnición y remolque en Ciudad del Carmen
Los hechos ocurrieron cuando un sujeto vestido de negro, que se desplazaba en una motocicleta, se acercó a la víctima y abrió fuego a quemarropa, para posteriormente huir con rumbo desconocido, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.
La persona lesionada permanece hospitalizada en recuperación, pero hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para identificar y localizar al responsable del ataque.