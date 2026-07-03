Cierran la Campeche-Champotón por incendio de tráileres; tres heridos, dos menores

La autopista Campeche–Champotón permanece cerrada a la circulación en el carril Champotón-Campeche, a la altura del kilómetro 191+300, mientras continúan las labores para sofocar un incendio derivado del choque entre dos unidades de carga pesada registrado este viernes.

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La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (SEPROCI) informó que la circulación permanecerá suspendida hasta lograr la extinción total del incendio y eliminar por completo el riesgo, por lo que exhortó a los automovilistas a utilizar rutas alternas.

El siniestro ocurrió luego de que una pipa que transportaba material combustible se viera involucrada en un accidente, lo que provocó un incendio de gran magnitud y obligó al cierre del tramo carretero para salvaguardar a quienes transitan por esa vía.

Piden utilizar rutas alternas y evitar el tramo afectado. / Especial

Como resultado del percance, tres personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad, quienes fueron trasladados junto con un hombre de 37 años, que sufrió una fractura expuesta en un brazo, al Hospital General de Especialidades "Dr. Javier Buenfil Osorio". El estado de salud del adulto fue reportado como reservado.

Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores. / Dismar Herrera

En el operativo participan el Heroico Cuerpo de Bomberos de SEPROCI, que encabeza las labores de control y mitigación del incendio, además de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y Protección Civil Municipal de Champotón, quienes coordinan la atención de la emergencia y el resguardo del tramo afectado.

Las autoridades reiteraron que la reapertura de la autopista se realizará únicamente cuando el riesgo haya sido eliminado por completo, por lo que pidieron a la ciudadanía evitar el kilómetro 191+300 y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

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JGH