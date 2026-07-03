Se incendia una pipa y bloquea la autopista Campeche-Champotón; piden extremar precauciones

Una unidad de carga pesada, al parecer una tipo pipa, fue reportada ardiendo en llamas la tarde de este viernes sobre la autopista de Campeche, específicamente en el carril que conduce de Champotón hacia la ciudad capital.

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De acuerdo con los reportes preliminares de automovilistas que transitaban por la zona, el vehículo siniestrado se encuentra completamente atravesado en medio de la cinta asfáltica, lo que mantiene interrumpida la circulación en la vía de comunicación de cuota.

Hasta el momento las autoridades policiacas no cuentan con información detallada sobre qué causó el inicio del fuego ni se ha confirmado de manera oficial si existen personas lesionadas o víctimas atrapadas en el siniestro.

Diversas unidades de emergencia y del cuerpo de bomberos ya se dirigen hacia el punto del incidente para sofocar el incendio y asegurar el perímetro. Debido a la magnitud del percance y a la obstrucción total del carril, se exhorta a los usuarios de la autopista a extremar precauciones, reducir la velocidad y anticipar posibles embotellamientos severos en este tramo carretero.

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JGH