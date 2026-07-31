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Dan “manita de gato" a la iglesia de Seybaplaya para las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción

Inician trabajos de pintura y retiro de un enjambre de abejas en la parroquia de Seybaplaya previo a las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción del 2 al 15 de agosto.

Por Jorge May

31 de jul de 2026

1 min

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Seybaplaya inició labores de mantenimiento y pintura en la fachada de la parroquia.
Seybaplaya inició labores de mantenimiento y pintura en la fachada de la parroquia. / Jorge May

Ante los venideros festejos patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción, desde inicios de esta semana comenzaron los trabajos de mantenimiento y aplicación de pintura en la fachada de la sede parroquial de Seybaplaya.

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Lo anterior se realiza con la finalidad de conservar este emblemático inmueble y mantenerlo en óptimas condiciones para los fieles católicos del municipio y de otras ciudades que se darán cita durante las festividades.

De acuerdo con el programa oficial, los festejos patronales en honor a la patrona de Seybaplaya se llevarán a cabo del 2 de agosto al 15 de agosto.

Asimismo, al filo de las 07:00 horas de este domingo se llevará a cabo la bajada solemne de la sagrada imagen, hecho litúrgico que atestiguará la feligresía seybana.

JGH