Dan “manita de gato" a la iglesia de Seybaplaya para las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción

Ante los venideros festejos patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción, desde inicios de esta semana comenzaron los trabajos de mantenimiento y aplicación de pintura en la fachada de la sede parroquial de Seybaplaya.

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Lo anterior se realiza con la finalidad de conservar este emblemático inmueble y mantenerlo en óptimas condiciones para los fieles católicos del municipio y de otras ciudades que se darán cita durante las festividades.

De acuerdo con el programa oficial, los festejos patronales en honor a la patrona de Seybaplaya se llevarán a cabo del 2 de agosto al 15 de agosto.

Asimismo, al filo de las 07:00 horas de este domingo se llevará a cabo la bajada solemne de la sagrada imagen, hecho litúrgico que atestiguará la feligresía seybana.

JGH