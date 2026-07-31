Donald Trump usa crisis migratoria en Ceuta para advertir sobre triunfo demócrata en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la llegada masiva de migrantes a Ceuta como una advertencia sobre lo que, según él, podría ocurrir en su país si el Partido Demócrata recupera la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2028.

En declaraciones difundidas este viernes 31 de julio por Fox News, el mandatario calificó como “terribles” las imágenes de miles de personas que cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad española ubicada en el norte de África.

“Recuerden esas imágenes. Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado”, afirmó Trump, en referencia a los próximos comicios presidenciales estadounidenses. También sostuvo que la población no vivirá bien si los demócratas regresan al poder.

Horas después, durante una reunión de su gabinete en Camp David, Maryland, el republicano comparó lo ocurrido en Ceuta con una “invasión” y volvió a vincular la emergencia española con el debate migratorio estadounidense.

¿Qué dijo Trump sobre la crisis migratoria en Ceuta?

Trump presentó el caso como una defensa de su política de controles fronterizos, detenciones y deportaciones. Afirmó que una administración demócrata permitiría un aumento de los cruces irregulares y aseguró que el escenario podría ser mayor que el observado en España.

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Las declaraciones se produjeron mientras Estados Unidos se aproxima a las elecciones legislativas de noviembre de 2026 y comienza a perfilarse la disputa por la Presidencia de 2028.

La crisis también fue utilizada por otros integrantes del Gobierno estadounidense para cuestionar las políticas migratorias del presidente español, Pedro Sánchez.

¿Cuántos migrantes llegaron a Ceuta desde Marruecos?

Las estimaciones oficiales sitúan entre 50 mil y 60 mil el número de personas que cruzaron hacia Ceuta en aproximadamente un día, principalmente a nado, a pie por la costa o alrededor de los espigones fronterizos.

El flujo superó la capacidad de los centros de atención y representó un incremento repentino equivalente a más de la mitad de la población habitual de la ciudad. Una parte de los migrantes regresó posteriormente de manera voluntaria a Marruecos.

España desplegó unidades del Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional para reforzar la frontera, atender a las personas que permanecían en las calles y restablecer el funcionamiento de los servicios públicos.

NEW: President Trump reacts to the massive migrant surge overwhelming Ceuta, Spain, warning it could happen in America.



"It's terrible. Remember that picture. That's going to be us in three years if the wrong side gets in," Trump tells Fox News' @JacquiHeinrich, referring to… pic.twitter.com/Avwc1fVMYQ — Fox News (@FoxNews) July 31, 2026

Sube a 57 el número de muertos por cruces hacia Ceuta

Al menos 57 personas murieron durante los intentos de llegar a territorio español. La mayoría perdió la vida por ahogamiento, aunque también se reportaron fallecimientos durante una estampida cerca de un puesto fronterizo.

Equipos de la Guardia Civil continuaban buscando desaparecidos en las aguas cercanas a El Tarajal, por lo que el balance podría aumentar.

Mientras España y Marruecos negocian repatriaciones y mayor vigilancia fronteriza, Trump convirtió la emergencia humanitaria en un argumento de campaña para reforzar su mensaje contra la migración irregular y atacar a sus adversarios demócratas.

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