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Apagón eléctrico CFE y corte de agua: 13 comunidades sufrirán este sábado 1 de agosto; ¿cuántas horas y por qué razón?

La suspensión es por los trabajos de mantenimiento que hace la CFE en Tabasco.

Por Redacción Por Esto!

31 de jul de 2026

1 min

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Apagón eléctrico CFE y corte de agua
Apagón eléctrico CFE y corte de agua / Instagram:cfe_nacional

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha dado a conocer que durante este sábado 1 de agosto de 2026, se va a suspender el suministro de luz por lo menos por un lapso de siete horas.

Esto va a ser en trece comunidades localizadas en el municipio de Centla, Tabasco, también se ha informado que la suspensión del suministro va a ser por los trabajos de mantenimiento que se están haciendo en la red de distribución.

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¿Qué comunidades se quedan sin luz este 1 de agosto y desde qué hora?

De acuerdo con la información revelada, las comunidades que se van a quedar sin suministro de luz durante siete horas, van a ser las siguientes:

  • Quintín Arauz
  • Chichicastla
  • Rivera Alta 1a, 2da y 3ra
  • Arroyo Polo 3a
  • Las Tijeras
  • Las Palmas
  • Torno Bola
  • San Isidro
  • Hablan los hechos
  • San Francisco
  • Francisco J. Mujica

¿Qué comunidades se quedan sin luz este 1 de agosto y desde qué hora?

Por si la falta de luz no fuera suficiente, también se ha informado por parte del Ayuntamiento de Centla, que el suministro de agua, también se va a ser afectado, pues el corte de luz va a frenar el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de Chichicastle y Quintín Arauz.

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¿Por qué hay cortes de luz y agua en colonias y municipios de Tabasco?

Los cortes son por los trabajos de mantenimiento y modernización de la CFE en la entidad, donde la empresa ha destinado 2 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura eléctrica en Tabasco, esto con el objetivo de bajar las interrupciones en el suministro de luz.

Las calles estuvieron durante horas completamente en la oscuridad.

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¿Qué recomendaciones pueden seguir los afectados?

La CFE ha hecho un llamado a los pobladores de las localidades afectadas a que tomen las medidas necesarias para evitar problemas o contratiempos por los cortes de estos servicios básicos.

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