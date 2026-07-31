Apagón eléctrico CFE y corte de agua: 13 comunidades sufrirán este sábado 1 de agosto; ¿cuántas horas y por qué razón?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha dado a conocer que durante este sábado 1 de agosto de 2026, se va a suspender el suministro de luz por lo menos por un lapso de siete horas.

Esto va a ser en trece comunidades localizadas en el municipio de Centla, Tabasco, también se ha informado que la suspensión del suministro va a ser por los trabajos de mantenimiento que se están haciendo en la red de distribución.

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¿Qué comunidades se quedan sin luz este 1 de agosto y desde qué hora?

De acuerdo con la información revelada, las comunidades que se van a quedar sin suministro de luz durante siete horas, van a ser las siguientes:

Quintín Arauz

Chichicastla

Rivera Alta 1a, 2da y 3ra

Arroyo Polo 3a

Las Tijeras

Las Palmas

Torno Bola

San Isidro

Hablan los hechos

San Francisco

Francisco J. Mujica

¿Qué comunidades se quedan sin luz este 1 de agosto y desde qué hora?

Por si la falta de luz no fuera suficiente, también se ha informado por parte del Ayuntamiento de Centla, que el suministro de agua, también se va a ser afectado, pues el corte de luz va a frenar el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de Chichicastle y Quintín Arauz.

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¿Por qué hay cortes de luz y agua en colonias y municipios de Tabasco?

Los cortes son por los trabajos de mantenimiento y modernización de la CFE en la entidad, donde la empresa ha destinado 2 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura eléctrica en Tabasco, esto con el objetivo de bajar las interrupciones en el suministro de luz.

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¿Qué recomendaciones pueden seguir los afectados?

La CFE ha hecho un llamado a los pobladores de las localidades afectadas a que tomen las medidas necesarias para evitar problemas o contratiempos por los cortes de estos servicios básicos.

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