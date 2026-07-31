¿Cuándo regresan a clases en Campeche? Fecha oficial y días de descanso del nuevo ciclo escolar

A un mes del regreso a las aulas, madres y padres de familia ya comienzan los preparativos para el ciclo escolar 2026-2027, que traerá nuevas fechas de vacaciones, suspensiones y Consejos Técnicos Escolares para estudiantes de educación básica.

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De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las clases comenzarán el lunes 31 de agosto de 2026 en las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, por lo que la fecha también aplica para los planteles de preescolar, primaria y secundaria de Campeche.

El nuevo ciclo escolar tendrá 185 días efectivos de clases y concluirá el viernes 9 de julio de 2027. Antes del regreso de los alumnos, docentes y directivos participarán en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, programada del 24 al 28 de agosto.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de Campeche?

Los estudiantes de educación básica volverán a las aulas el 31 de agosto, fecha que marca oficialmente el final de las vacaciones de verano.

El calendario contempla casi diez meses y medio de actividades escolares, con vacaciones de invierno y primavera, días festivos oficiales y ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar.

Días sin clases durante 2026

La SEP estableció cuatro fechas de suspensión de labores docentes durante los primeros meses del ciclo:

Miércoles 16 de septiembre , por el Día de la Independencia.

, por el Día de la Independencia. Lunes 2 de noviembre , por las celebraciones de Fieles Difuntos.

, por las celebraciones de Fieles Difuntos. Lunes 16 de noviembre , por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

, por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Viernes 25 de diciembre, por Navidad.

Las fechas del 2 y 16 de noviembre formarán fines de semana largos para los estudiantes, mientras que el 25 de diciembre se encontrará dentro del periodo vacacional de fin de año.

Días de suspensión durante 2027

Durante la segunda mitad del ciclo escolar tampoco habrá clases en las siguientes fechas:

Viernes 1 de enero .

. Miércoles 6 de enero .

. Lunes 1 de febrero , por la conmemoración de la Constitución.

, por la conmemoración de la Constitución. Lunes 15 de marzo , por el natalicio de Benito Juárez.

, por el natalicio de Benito Juárez. Miércoles 5 de mayo, por la Batalla de Puebla.

Los descansos del 1 de febrero y 15 de marzo permitirán fines de semana largos para las familias de Campeche.

¿Cuándo serán las vacaciones de invierno?

El primer periodo de receso escolar comprenderá del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027.

Sin embargo, debido a que el miércoles 6 de enero también aparece como suspensión oficial, los estudiantes regresarán a las aulas hasta el jueves 7 de enero de 2027.

Vacaciones de primavera de 2027

El segundo periodo vacacional está programado del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Este receso abarcará las celebraciones de Semana Santa y permitirá a los estudiantes disponer de dos semanas sin actividades académicas.

Estas son las fechas del Consejo Técnico Escolar

Además de los días festivos y vacaciones, los alumnos no asistirán a clases durante las ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, destinadas a la organización, evaluación y planeación de los planteles.

Las fechas son:

25 de septiembre de 2026 .

. 30 de octubre de 2026 .

. 27 de noviembre de 2026 .

. 29 de enero de 2027 .

. 26 de febrero de 2027 .

. 30 de abril de 2027 .

. 28 de mayo de 2027 .

. 25 de junio de 2027.

Todas las sesiones ordinarias están programadas en viernes, por lo que representarán fines de semana largos para los estudiantes de Campeche.

¿Cuándo serán las preinscripciones?

Las preinscripciones para ingresar a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria durante el ciclo escolar 2027-2028 se llevarán a cabo del 2 al 12 de febrero de 2027.

Las familias deberán mantenerse atentas a la convocatoria que publique la Secretaría de Educación del Estado de Campeche para conocer los requisitos, escuelas participantes y procedimiento correspondiente.

Las escuelas normales tendrán otro calendario

Para las escuelas normales y demás instituciones dedicadas a la formación de docentes, el calendario será de 190 días.

Las clases también iniciarán el 31 de agosto de 2026, pero terminarán el 13 de julio de 2027. Asimismo, el personal participará en un periodo de planeación y habilitación docente del 17 al 28 de agosto.

JGH