Más de 14 mil consultas y 255 nacimientos: así fue el primer semestre del nuevo hospital del IMSS en Carmen

Más de 14 mil 841 consultas de especialidad, 556 intervenciones quirúrgicas y 255 nacimientos ha registrado el Hospital de Gineco Pediatría (HGP) No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad del Carmen, a seis meses del inicio de sus operaciones. La unidad comenzó a brindar atención médica el 1 de febrero y fue inaugurada formalmente el 21 de abril de este año.

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La titular del IMSS en Campeche, Flor Irene Rodríguez Melo, informó que el HGP No. 15 es la primera unidad de Gineco Pediatría del Instituto en la región peninsular. Indicó que el último hospital inaugurado por el IMSS en la entidad abrió sus puertas hace 59 años, por lo que esta nueva infraestructura amplía la cobertura de atención médica especializada para la población del estado.

Precisó que el hospital concentra servicios dirigidos a la atención materno-infantil y cuenta con 12 especialidades médicas. Entre ellas se encuentran Pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Psiquiatría, Traumatología, Cirugía Pediátrica y Endocrinología Pediátrica, además de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, Pediátricos y de Adultos para la atención de pacientes que requieren vigilancia especializada.

En ese periodo brindó 14 mil 841 consultas de especialidad.

La infraestructura hospitalaria dispone de 102 camas (46 censables y 56 no censables), así como tres quirófanos centrales para la realización de procedimientos quirúrgicos. También cuenta con áreas de consulta externa, hospitalización y servicios de apoyo, además de una plantilla integrada por 642 trabajadores de distintas categorías para su operación.

Rodríguez Melo señaló que la construcción del hospital permaneció inconclusa durante varios años debido a procesos administrativos y legales. Añadió que la unidad entró en funcionamiento este año y actualmente atiende a derechohabientes de Ciudad del Carmen y municipios cercanos, con servicios especializados que anteriormente no estaban disponibles en esa zona. Por Roberto Espinoza.

JGH