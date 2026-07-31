Adulto mayor se golpea la cabeza tras caer en la colonia Ernesto Zedillo de Campeche

Un adulto mayor en estado de ebriedad resultó lesionado al caer y golpearse la cabeza luego de perder el equilibrio en la colonia Ernesto Zedillo, hecho que movilizó a los cuerpos de emergencia.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Ernesto Zedillo, entre la carretera antigua a Hampolol, donde vecinos observaron al hombre inconsciente tras la caída y dieron aviso inmediato al número de emergencias.

Al sitio acudieron paramédicos del sector salud y elementos policiales para atender la situación. Durante la valoración médica, el hombre recobró el conocimiento pero se tornó agresivo, lo que dificultó la labor de los socorristas.

Finalmente, tras recibir los primeros auxilios, el adulto mayor decidió retirarse del lugar por sus propios medios, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

JGH