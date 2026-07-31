Síguenos

Última hora

Internacional

Donald Trump usa crisis migratoria en Ceuta para advertir sobre triunfo demócrata en EU

Campeche / Sucesos

Adulto mayor se golpea la cabeza tras caer en la colonia Ernesto Zedillo de Campeche

Un adulto mayor sufrió una caída y se golpeó la cabeza en la colonia Ernesto Zedillo, en Campeche. Tras recibir atención prehospitalaria, rechazó ser trasladado a un hospital.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

31 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un adulto mayor ebrio sufrió una caída y se golpeó la cabeza en la colonia Ernesto Zedillo.
Un adulto mayor ebrio sufrió una caída y se golpeó la cabeza en la colonia Ernesto Zedillo. / Dismar Herrera

Un adulto mayor en estado de ebriedad resultó lesionado al caer y golpearse la cabeza luego de perder el equilibrio en la colonia Ernesto Zedillo, hecho que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Dos vehículos chocaron sobre la avenida Costera, a la altura de Palmas II.

Noticia Destacada

Conductor no guarda su distancia y provoca choque sobre la avenida Costera de Campeche

Los hechos ocurrieron sobre la calle Ernesto Zedillo, entre la carretera antigua a Hampolol, donde vecinos observaron al hombre inconsciente tras la caída y dieron aviso inmediato al número de emergencias.

Al sitio acudieron paramédicos del sector salud y elementos policiales para atender la situación. Durante la valoración médica, el hombre recobró el conocimiento pero se tornó agresivo, lo que dificultó la labor de los socorristas.

Finalmente, tras recibir los primeros auxilios, el adulto mayor decidió retirarse del lugar por sus propios medios, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

JGH

Te puede interesar