“Seguridad, la gran deuda con Campeche": PRI exhibe alza en homicidios, robos y feminicidios

En los últimos cinco años, en Campeche se han cometido 320 homicidios con arma de fuego, cifra que representa un incremento del 16 por ciento respecto a los registrados durante todo el sexenio anterior, mientras que los feminicidios pasaron de 23 a 43 casos, prácticamente el doble. A ello se suma que el 68 por ciento de los campechanos se siente inseguro, el 58 por ciento considera que la inseguridad es el principal problema del estado y el 90.2 por ciento de las víctimas de un delito no presenta denuncia, de las cuales casi el 70 por ciento desiste por desconfianza hacia las autoridades, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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Con base en estos indicadores, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, diputado Miguel Ángel Pool Alpuche, sostuvo que la seguridad es una de las principales deudas que el gobierno actual mantiene con las y los campechanos, y aseguró que las cifras oficiales contradicen el discurso de que la entidad continúa entre las más seguras del país.

El legislador recordó que, en abril del año pasado, las y los diputados de oposición promovieron un exhorto para que los responsables de la seguridad pública acudieran al Congreso del Estado a informar qué estrategias se estaban implementando para revertir el incremento de los delitos. No obstante, lamentó que hasta el momento no exista una explicación convincente sobre los resultados obtenidos.

Pool Alpuche aclaró que los datos no corresponden a una postura partidista, sino a estadísticas oficiales que cualquier ciudadano puede consultar. Además del aumento en homicidios y feminicidios, señaló que el delito de narcomenudeo creció 250 por ciento, el robo aumentó 270 por ciento y los casos de violencia familiar se incrementaron en dos mil 200 por ciento respecto al sexenio anterior.

El coordinador priista afirmó que, aunque el Gobierno del Estado presente "cifras alegres" para sostener que Campeche sigue siendo una entidad segura, la percepción ciudadana refleja una realidad distinta. Indicó que basta con recorrer las calles y escuchar a la población para constatar el sentimiento de inseguridad que prevalece.

Finalmente, el diputado reiteró que los indicadores del SESNSP y del INEGI muestran un deterioro en las condiciones de tranquilidad y confianza de la población, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, combate a la delincuencia y procuración de justicia. Por Alejandro Balán.

JGH