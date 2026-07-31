Lluvias de julio derriban 50 árboles en Campeche; algunos aplastaron vehículos y provocaron apagones

La capital campechana ha perdido al menos 50 árboles debido al impacto de las fuertes lluvias registradas durante este mes, informó Guadalupe Rodríguez Chávez, directora de Protección Civil del Ayuntamiento de Campeche.

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De acuerdo con estimaciones realizadas hace aproximadamente una década, en la ciudad de San Francisco de Campeche existían alrededor de siete mil árboles, muchos de ellos con más de 30 años de haber sido plantados. Debido a su antigüedad, algunos ejemplares presentan deterioro por plagas, pudrición o debilitamiento estructural, lo que representa un riesgo para la población durante la temporada de lluvias.

La funcionaria municipal explicó que la mayoría de los árboles que han colapsado se encontraban dentro de predios particulares, provocando afectaciones a terceros, daños materiales y afectaciones en las líneas de suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, CFE.

“Hemos estado muy activos desde el inicio del impacto de las lluvias en la ciudad y hemos trabajado en el retiro y poda de por lo menos unos 50 árboles que han caído en diferentes puntos, muchos de ellos ubicados en terrenos particulares”, señaló Rodríguez Chávez.

Detalló que la caída de los ejemplares se ha registrado principalmente durante y después de las fuertes tormentas que han afectado a la capital del estado. Entre las principales causas se encuentra el reblandecimiento del suelo ocasionado por la humedad acumulada, así como el desprendimiento de ramas debido al peso y la fuerza de los vientos.

“Algunos caen por el reblandecimiento de la tierra a consecuencia de la humedad que absorbe por las lluvias y otros por desgajamiento de ramas. A través de las brigadas de la Dirección de Protección Civil hemos atendido todos los reportes para reabrir las vialidades afectadas”, explicó la directora.

A estas labores también se ha sumado la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Campeche, Seprocicam, mediante el apoyo del departamento de Bomberos, como ocurrió recientemente en la avenida Concordia, a la altura de la colonia Carmelo, donde un árbol de grandes dimensiones cayó y bloqueó el paso vehicular durante varias horas.

Durante la noche del miércoles, las lluvias provocaron la caída de un pesado árbol sobre un vehículo estacionado en la calle Zaramullo del fraccionamiento Flor de Limón. Personal de Protección Civil acudió al sitio para realizar las labores de retiro de los troncos y liberar la zona.

Otro incidente ocurrió el martes en la colonia Jardines, donde un árbol cayó sobre líneas de energía eléctrica, dejando sin suministro a decenas de familias de ese sector.

Rodríguez Chávez recordó que hace dos semanas una intensa tormenta ocasionó la caída de 19 árboles en distintos puntos de la ciudad. Uno de los casos más relevantes ocurrió en la colonia Esperanza, donde un ejemplar ubicado en un predio particular provocó afectaciones al servicio eléctrico y dejó a más de cien familias sin energía durante casi dos días, hasta que personal de la CFE logró restablecer el suministro.

Ante esta situación, autoridades exhortaron a los propietarios de predios con árboles antiguos o en malas condiciones a realizar revisiones preventivas y atender aquellos ejemplares que representen un riesgo para viviendas, vehículos, peatones o infraestructura urbana.