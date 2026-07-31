Mérida mantiene finanzas sólidas y amplía inversión en infraestructura y servicios

La disciplina financiera, el manejo responsable de los recursos públicos y la transparencia continúan consolidando a Mérida como un municipio fuerte y con visión de futuro, afirmó la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada .

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida 2024-2027, la alcaldesa presentó el informe de ingresos y egresos correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2026.

Ante representantes de cámaras empresariales, colegios de profesionistas, instituciones académicas y ciudadanía, destacó que la administración municipal mantiene el compro-miso de hacer más con menos, garantizando que cada peso de los meridanos se traduzca en mejores servicios, infraestructura y oportunidades para el desarrollo.

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Respaldo al manejo financiero

Asimismo los integrantes del Consejo reconocieron los resultados financieros del Ayunta-miento, reflejados en la calificación crediticia AAA, que respalda la solidez de las finanzas municipales recién otorgada por la agencia HR Ratings.

“La transparencia y la responsabilidad siguen siendo la base de nuestro trabajo. Cuidar los recursos de la ciudadanía significa invertirlos en mejores servicios, espacios dignos e infraestructura útil. Avanzamos por el camino que nos trazamos desde el primer día para forjar una Mérida más ordenada y justa, con la meta de llegar a 2027 con una ciudad más fuerte y con mejores condiciones de desarrollo”, expresó la edil.

Cecilia Patrón subrayó que la estrategia para fortalecer las finanzas del Ayuntamiento ha permitido ampliar la recaudación sin crear nuevos impuestos, mediante una mayor cerca-nía con los contribuyentes, facilidades para cumplir con sus obligaciones y un estricto or-den administrativo.

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“Escuchamos la propuesta de ampliar la base de contribuyentes y actuamos en conse-cuencia. Gracias a esa disciplina financiera, al orden y a programas como la ampliación del Buen Fin del Predial, logramos duplicar la recaudación respecto al año anterior, de-mostrando que cuando facilitamos el cumplimiento, la ciudadanía responde”, señaló.

Tareas estratégicas

La presidenta municipal informó sobre las inversiones estratégicas que impulsa el Ayun-tamiento, entre ellas la rehabilitación de parques mediante el programa Mérida Enchula, la adquisición de material asfáltico, obras de agua potable y electrificación en comisarías, así como la compra de 7 mil luminarias LED adicionales que permitirán alcanzar este año más de 33 mil instaladas por esta administración y cerrar 2026 con alrededor de 80 mil puntos de luz LED en la ciudad.

También destacó que la eficiencia en el gasto ha permitido desarrollar proyectos sosteni-bles que responden a las necesidades de la población, como el Centro Municipal para Per-sonas con Autismo, cuya alta demanda motivó la planeación de un segundo espacio, así como la modernización de instalaciones municipales para optimizar recursos y fortalecer la atención ciudadana.

Abundó que gracias a estos ahorros, también se trabaja en la construcción del primer crematorio municipal de mascotas y en la compra de más maquinaria para atender los servicios públicos.