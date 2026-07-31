Mapache herido permaneció más de dos horas sin recibir auxilio tras ser atropellado en Tulum

Un mapache resultó gravemente herido luego de ser atropellado sobre la avenida Kukulkán, a la altura del kilómetro 3.6 de la zona hotelera de Tulum, donde permaneció por más de dos horas sin recibir atención por parte de las autoridades, pese a los reportes realizados por ciudadanos que solicitaron auxilio para rescatar al ejemplar de vida silvestre.

De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban en el lugar, el accidente ocurrió durante la mañana y, tras percatarse de que el animal aún se encontraba con vida, realizaron llamadas de emergencia para pedir la intervención de los cuerpos de rescate. Sin embargo, señalaron que, hasta el momento de documentarse el caso, ningún elemento había acudido para brindarle atención o trasladarlo a un sitio donde pudiera recibir asistencia veterinaria especializada.

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"Nos preocupa que siga sufriendo. Desde hace más de dos horas se reportó la situación y nadie ha venido. Solo queremos que alguna autoridad lo rescate antes de que sea demasiado tarde", expresó una de las personas que permanecía resguardando al mapache mientras esperaba la llegada de personal capacitado.

Mientras tanto, ciudadanos colocaron una barrera improvisada alrededor del animal para evitar que fuera nuevamente atropellado por los vehículos que circulan por la zona.

El mapache permanecía inmóvil a un costado de la carretera y presentaba lesiones visibles que evidenciaban la gravedad del impacto, aunque aún mostraba signos de vida.

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El caso generó preocupación entre habitantes y visitantes debido a que la avenida Kukulkán atraviesa una zona donde es común el desplazamiento de fauna silvestre, especialmente durante las primeras horas del día y por las noches.

Organizaciones ambientalistas y especialistas han advertido en diversas ocasiones sobre el riesgo que representa la velocidad de los vehículos en este corredor, donde con frecuencia se registran atropellamientos de especies nativas.