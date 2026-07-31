Citricultores de Yucatán entran en crisis por colapso de los precios: el limón se vende en menos de dos pesos el kilo

El sector citrícola de Yucatán enfrenta una nueva crisis. El precio del limón cayó por debajo de los dos pesos por kilogramo, un nivel que productores consideran insuficiente para cubrir los costos de producción y que amenaza la rentabilidad de una de las actividades agrícolas más importantes del Sur del Estado.

El presidente del Consejo Citrícola de Yucatán, Lorenzo Alvarado Sosa, explicó que el desplome obedece a una combinación de factores, entre ellos la sobreoferta del producto, el crecimiento acelerado de la superficie sembrada y la llegada de nuevas empacadoras que han modificado las condiciones del mercado.

El dirigente afirmó que la falta de planeación en la producción y comercialización ha provocado un exceso de limón disponible, situación que presiona los precios a la baja y deja a miles de productores vendiendo por debajo de sus costos.

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Añadió que en los últimos años se han instalado en Yucatán empacadoras procedentes de estados como Veracruz y San Luis Potosí, además de empresas con capital extranjero, lo que incrementó la competencia por la compra y comercialización del cítrico, sin que ello se haya traducido en mejores precios para los agricultores.

La crisis afecta a más de tres mil citricultores, quienes además enfrentan el incremento en los costos de producción, especialmente por el consumo de energía eléctrica para los sistemas de riego, así como por el encarecimiento de fertilizantes, agroquímicos y mano de obra.

Pese a este escenario, Yucatán conserva un papel estratégico en la citricultura nacional. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el estado produce más de 111 mil 300 toneladas de limón al año, volumen que lo mantiene entre las seis principales entidades productoras del país.

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La actividad se concentra en alrededor de 10 mil hectáreas ubicadas principalmente en el denominado Cono Sur, con municipios como Oxkutzcab, Akil, Ticul, Dzan, Tekax y Tzucacab, donde el cultivo representa una de las principales fuentes de empleo e ingresos para las familias rurales.

El panorama preocupa al sector porque el limón es uno de los cultivos de mayor importancia económica para la región. Además de abastecer el mercado nacional, parte de la producción se destina a procesos de empaque y comercialización hacia otras entidades, por lo que una caída prolongada de los precios impacta toda la cadena productiva, desde los trabajadores del campo hasta transportistas y centros de acopio.

Productores advirtieron que, de mantenerse las cotizaciones actuales, muchos agricultores podrían reducir las labores de mantenimiento de los huertos o incluso abandonar parte de sus cultivos, situación que pondría en riesgo la producción durante los próximos ciclos agrícolas.