Arranca novenario con bajada de la Virgen de la Asunción en la parroquia de Dzitbalché

Con cánticos, oraciones y porras fue bajada de su nicho la venerada imagen de la Virgen de la Asunción para dar inicio oficialmente de la fiesta patronal 2026; evento que se llevó a cabo en la parroquia de Dzitbalché, donde se contó con una nutrida participación de la feligresía católica quienes emocionados cantaron “suba suba la Virgen al cielo”.

La imagen descendió por un riel especial adornado con flores de colores que combinaron con el nuevo vestido de la Santa Patrona. La bajada inició las 19:00 horas de este jueves en la parroquia central del mismo nombre, la cual lució abarrotada.

Tras la solemne bajada se llevó a cabo la misa, una muy especial por la celebración de 200 años de la llegada de la imagen, en 1826. La homilía estuvo presidida por el párroco Juan Carlos Centeno Cruz, quien llamó a la feligresía a participar en las misas de los gremios y la procesión del 15 de agosto.

Noticia Destacada ¡Es oficial! Congreso de Campeche aprueba que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular en 2028

En el evento también estuvieron presentes la reina patronal Shecid Abigail y sus princesas, quienes portaron ternos tradicionales e invitaron a los asistentes a participar activamente en las actividades programadas.

Este jueves fue el ingreso del primer gremio, “Unión Fraternal”, posteriormente, el uno de agosto, pasará el Grupo Dinámica Matrimonial, después siguen los Niños y Catequistas, hasta finalizar con el último gremio que es el día 24 de agosto con el grupo “La Asunción de María”.

Por último, el 25 del mismo mes, habrá misa, procesión y subida de la imagen de la Virgen de la Asunción a su nicho para finalizar las actividades del novenario en la Ciudad de los Cantares, donde la población está lista para vivir una fiesta patronal llena de fe, tradición, cultura y devoción.