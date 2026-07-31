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Campeche / Sucesos

Conductor no guarda su distancia y provoca choque sobre la avenida Costera de Campeche

Un choque por alcance sobre la avenida Costera, a la altura de Palmas II, dejó daños materiales superiores a los 80 mil pesos; los conductores resolvieron el caso con sus aseguradoras.

Por Redacción Por Esto!

31 de jul de 2026

1 min

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Dos vehículos chocaron sobre la avenida Costera, a la altura de Palmas II.
Dos vehículos chocaron sobre la avenida Costera, a la altura de Palmas II. / Dismar Herrera

Un accidente vial registrado en las inmediaciones del fraccionamiento Palmas II dejó daños materiales de regular cuantía, luego de que el conductor de un automóvil no guardara su distancia de seguridad y terminara impactándose contra otra unidad.

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El hecho ocurrió sobre la avenida Costera, cuando ambos vehículos circulaban con dirección a la avenida Pedro Sainz de Baranda; al llegar a la zona de topes, uno de los conductores ignoró el señalamiento preventivo y chocó contra la parte trasera del automóvil que transitaba adelante.

Elementos de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento del percance y abanderar la circulación. Finalmente, los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales, estimados en más de 80 mil pesos, por medio de sus respectivas empresas aseguradoras.

JGH

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