Conductor no guarda su distancia y provoca choque sobre la avenida Costera de Campeche

Un accidente vial registrado en las inmediaciones del fraccionamiento Palmas II dejó daños materiales de regular cuantía, luego de que el conductor de un automóvil no guardara su distancia de seguridad y terminara impactándose contra otra unidad.

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El hecho ocurrió sobre la avenida Costera, cuando ambos vehículos circulaban con dirección a la avenida Pedro Sainz de Baranda; al llegar a la zona de topes, uno de los conductores ignoró el señalamiento preventivo y chocó contra la parte trasera del automóvil que transitaba adelante.

Elementos de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento del percance y abanderar la circulación. Finalmente, los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales, estimados en más de 80 mil pesos, por medio de sus respectivas empresas aseguradoras.

JGH