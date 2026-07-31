UNAM aplicará examen de control tras detectar irregularidades en admisión 2026; estas son las cuatro medidas para garantizar un ingreso justo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implementará un examen de control presencial para una parte de los aspirantes al ciclo escolar 2026-2027, luego de que una Comisión Técnica concluyera que existieron irregularidades significativas durante el proceso de admisión realizado en línea.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas y el presidente de la Comisión Técnica para la revisión del proceso de ingreso, Eduardo Bárzana García, la institución dio a conocer los resultados de la investigación realizada tras detectarse comportamientos atípicos en los puntajes obtenidos por miles de aspirantes.

Las autoridades universitarias señalaron que la decisión busca preservar los principios de objetividad, imparcialidad, equidad e integridad académica, además de brindar certeza a quienes participaron de manera honesta en el concurso de selección.

Investigación detectó cambios estadísticos sin precedentes

Eduardo Bárzana explicó que la UNAM contrató a una empresa especializada para aplicar el examen en línea, modalidad que se implementó de manera gradual y permitió evaluar a 158 mil 727 aspirantes durante tres fines de semana de mayo y junio.

El examen fue supervisado mediante herramientas de inteligencia artificial y monitoreo humano, lo que permitió identificar diversas conductas prohibidas, entre ellas el uso de teléfonos celulares, la presencia de personas auxiliando a los sustentantes, posibles casos de suplantación de identidad y otras evidencias que sugerían apoyo externo para resolver la prueba.

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Como consecuencia de estas detecciones, alrededor del 2% de los exámenes fueron cancelados y sus participantes fueron convocados previamente a un examen de control presencial.

Sin embargo, la Comisión Técnica indicó que el análisis estadístico reveló alteraciones mucho más amplias en la distribución de los resultados. Mientras entre 2021 y 2025 únicamente el 3.5% de los aspirantes obtenía 100 o más aciertos, en 2026 esa proporción aumentó a 16.3%. Asimismo, quienes alcanzaron 110 aciertos o más pasaron de alrededor del 0.9% al 5.5%, un incremento cercano a seis veces respecto de años anteriores.

De acuerdo con la Comisión, estos cambios son suficientemente relevantes para justificar una revisión extraordinaria del proceso.

Las cuatro recomendaciones de la Comisión Técnica

Con el objetivo de garantizar que el ingreso a la licenciatura se apegue a los principios de equidad y mérito académico, la Comisión emitió cuatro recomendaciones principales:

Verificar los resultados mediante un examen de control.

Convocar al examen tanto a quienes ya habían recibido un aviso de aceptación como a los aspirantes que obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo necesario para ingresar al mismo programa, plantel y modalidad durante el periodo 2021-2026.

tanto a quienes ya habían recibido un aviso de aceptación como a los aspirantes que obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo necesario para ingresar al mismo programa, plantel y modalidad durante el periodo 2021-2026. Aplicar el examen de manera presencial , bajo un formato que permita procesar los resultados con rapidez y reduzca el impacto en el calendario escolar.

, bajo un formato que permita procesar los resultados con rapidez y reduzca el impacto en el calendario escolar. Asignar los lugares de ingreso considerando exclusivamente los resultados obtenidos en este examen de control.

La Comisión aclaró que esta convocatoria no representa una acusación individual contra los aspirantes convocados, ya que el análisis estadístico únicamente evidencia anomalías generales y no permite identificar quién incurrió en alguna conducta irregular.

🚨#Ahora | El Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, considera “muy adecuado” aplicar un examen de control para corregir los resultados del proceso de admisión a la licenciatura 2026.



“Ofrezco una disculpa a las aspirantes y los aspirantes que habiendo siendo aceptados… pic.twitter.com/a1Plx2uueh — Azucena Uresti (@azucenau) July 31, 2026

Rector: la prioridad es proteger la equidad del proceso

El rector Leonardo Lomelí informó que la Universidad aceptó íntegramente las recomendaciones de la Comisión y procederá a organizar el examen de control a la brevedad.

Reconoció que la medida implicará un esfuerzo adicional para miles de aspirantes que obtuvieron su lugar de manera legítima y ofreció una disculpa a quienes deberán volver a presentar una evaluación.

No obstante, sostuvo que la Universidad tiene la responsabilidad de garantizar que quienes ingresen lo hagan únicamente con base en su preparación y esfuerzo, especialmente ante la posibilidad de que algunos participantes hayan obtenido ventajas indebidas.

Asimismo, hizo un llamado a estudiantes y familias a no recurrir a mecanismos fraudulentos para acceder a la educación superior, al advertir que este tipo de prácticas afectan la confianza en las instituciones y vulneran los principios de honestidad académica.

La Comisión continuará investigando

Las autoridades universitarias precisaron que el examen de control permitirá concluir el proceso de admisión del ciclo 2026-2027, pero enfatizaron que los trabajos de la Comisión Técnica continuarán.

El grupo de especialistas seguirá investigando el origen de las irregularidades detectadas, elaborará un diagnóstico completo sobre las fallas registradas durante la aplicación del examen en línea y presentará nuevas propuestas para fortalecer los futuros procesos de ingreso.

Finalmente, la UNAM reiteró que informará en los próximos días el calendario, sedes y procedimientos para la aplicación del examen de control, al tiempo que

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