Entregarán gratis útiles y uniformes escolares en Campeche: ¿cuándo y quiénes serán beneficiados?

A más tardar dos semanas después del inicio de clases se realizará la entrega de útiles y uniformes escolares para alumnos de preescolar, garantizó Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario de Bienestar del Estado de Campeche.

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“En la licitación de los componentes de útiles y uniformes escolares ya fueron presentadas las propuestas para recibir el fallo. Para jardines de niños será en todo el estado, con el objetivo de que todos los menores reciban estos beneficios”, manifestó el titular de la dependencia estatal.

Indicó que se encuentran a la espera de que, una vez que tengan una respuesta positiva y concluya el proceso de aproximadamente 40 días, puedan realizar la entrega de dichos apoyos.

“Estaremos haciendo la entrega en tiempo y forma luego del inicio del próximo periodo escolar, lo que representa un gran apoyo para las familias campechanas que cuentan con hijos en los jardines escolares”, agregó Esteban Hinojosa.

El titular de la Secretaría de Bienestar informó que también se preparan para entregar computadoras portátiles a estudiantes, principalmente de nivel preparatoria, universidad y una parte de secundaria.

“Será a principios de septiembre cuando entregaremos más de mil 500 computadoras, principalmente a jóvenes de preparatoria y carrera, así como algunos de secundaria. Este es otro de los apoyos que brindamos por medio de los programas sociales enfocados en la educación, que es una de las acciones que ha identificado a esta administración”, agregó.

Ante las solicitudes realizadas desde hace algunos meses por estudiantes interesados en ser beneficiarios de estos equipos, el funcionario estatal pidió paciencia a los padres de familia.

“A quienes ya hicieron su solicitud, les pedimos que tengan paciencia para la entrega que se realizará en septiembre, ya que sus registros ya están ingresados y, desde luego, a la mayoría de los estudiantes de preparatoria les va a tocar; estamos hablando de un 90 por ciento”, explicó Hinojosa Rebolledo.

Esto, luego de que varios de los interesados manifestaran preocupación ante la posibilidad de no ser considerados en este programa social. El titular de Bienestar en Campeche aseguró que únicamente deberán esperar para recibir estas herramientas que contribuirán a sus estudios.

JGH