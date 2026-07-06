México vs Inglaterra impulsó la ocupación de restaurantes en Campeche hasta un 80% pese a las lluvias

Los empresarios restauranteros de la capital del Estado tuvieron un repunte económico del 80 por ciento en la ocupación del pasado domingo durante el último duelo de la Selección Mexicana contra el representativo de Inglaterra en la máxima competencia de fútbol del mundo.

Noticia Destacada Fuerte accidente en Ciudad del Carmen deja a motociclista hospitalizado y con posibles fracturas

Ello, confirmado por el presidente de Empresarios Turísticos del Centro Histórico, Abraham Azar Wabi, refirió que a diferencia de otros duelos de la competencia donde la afluencia de los visitantes era menor al 30 por ciento de la ocupación, para esta ocasión estimaron que había por lo menos 250 personas solamente en la parte del corredor.

Refirió que, pese a las lluvias registradas en todo el país y que igualmente impactaron en el Estado, no fue impedimento para que llegaran los comensales, ya que ayudó el hecho de retrasar una hora el duelo previsto entre el representativo de México contra Inglaterra.

Azar Wabi reconoció que el costo más alto que pagaron fue en los derechos de transmisión del juego, por lo que cada uno de los empresarios que participó tuvo que pagar para evitar sanciones por lucrar con la emisión del partido, tanto en interiores como en el exterior del corredor turístico capitalino.

Adelantó que no descarta que repliquen pagar derechos de transmisión para otros partidos de lo que resta de la máxima contienda deportiva del fútbol, por lo que ello estará sujeto al respaldo de los diferentes integrantes del sector para darlo a conocer con mayor anticipación.

JGH