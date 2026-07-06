Checo Pérez reacciona a la derrota del Tri ante Inglaterra y pide unidad para México

La eliminación de México en el Mundial 2026 dejó un profundo sentimiento de tristeza entre la afición, pero también provocó mensajes de respaldo hacia la Selección. Uno de los más destacados fue el de Checo Pérez, quien reapareció en redes sociales para agradecer el esfuerzo del equipo y hacer un llamado a la unidad de los mexicanos tras la derrota frente a Inglaterra.

Horas después de que el Tricolor cayera 3-2 en los octavos de final, el piloto tapatío compartió un mensaje en el que reconoció el dolor por la eliminación, aunque prefirió resaltar el ambiente que se vivió durante la Copa del Mundo y la imagen que México proyectó como anfitrión del torneo.

Checo Pérez aseguró que la Selección Mexicana logró algo que iba más allá de los resultados deportivos: unir a millones de personas alrededor del país y despertar el orgullo nacional durante varias semanas de competencia.

🇲🇽 @SChecoPerez mandó un mensaje a la @miseleccionmx y a todos los mexicanos 🇲🇽⚽️



Never give up! pic.twitter.com/lHrAgKRTdR — Escudería Telmex (@escuderiatelmex) July 6, 2026

"Sé que todos estamos muy tristes, es un día muy triste para todos como país, pero quiero quedarme con lo positivo. Quiero darle las gracias a esta selección porque de verdad nos hicieron unirnos y también a mi país por haber organizado esta fiesta. Es un orgullo ver cómo otros países hablan de México, de lo bien que la pasaron y de lo increíble que fue el Mundial", expresó el piloto mexicano.

El actual corredor de Cadillac también destacó que el torneo permitió dejar de lado las diferencias y pidió que ese sentimiento permanezca más allá del futbol. Para el tapatío, la unión mostrada por la afición es uno de los mayores triunfos que dejó el Mundial 2026.

"Me dio mucho gusto ver a todos los mexicanos unidos, sin chairos, sin fifís, sin esas cosas que solo nos separan. Espero que esto nos haya dejado esta Selección y este Mundial, y que permanezca para siempre. Ojalá que a partir de hoy seamos ese México unido que tanto necesitamos, porque hemos demostrado que juntos nadie puede con nosotros", afirmó.

El mensaje de Checo Pérez rápidamente se volvió viral y recibió miles de reacciones de aficionados, quienes agradecieron sus palabras de aliento tras la eliminación del Tri. El piloto cerró su publicación con un mensaje de esperanza al asegurar que confía en que llegarán mejores momentos para la Selección Mexicana y para el deporte nacional.