Fuerte accidente en Ciudad del Carmen deja a motociclista hospitalizado y con posibles fracturas

Un motociclista resultó con posibles fracturas en una de sus piernas luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes sobre la avenida Periférica Norte, frente a la agencia Corona, en la colonia Insurgentes de Ciudad del Carmen.

Noticia Destacada Cae hombre con presuntas sustancias ilícitas en operativo policial en Ciudad del Carmen

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el lesionado circulaba a bordo de una motocicleta Suzuki color azul, con placas del estado de Campeche, en dirección hacia Playa Norte. Al llegar al cruce con la calle Vicente Guerrero, presuntamente fue impactado por alcance por una camioneta Chevrolet color rojo, con placas locales, conducida por una mujer.

A consecuencia del fuerte impacto, el motociclista salió proyectado y cayó sobre la carpeta asfáltica, mientras que la motocicleta continuó su trayectoria sin control hasta estrellarse contra una palmera ubicada en el camellón central de la avenida.

El conductor salió proyectado sobre el pavimento. / Israel Lozano

Ciudadanos que presenciaron el accidente acudieron de inmediato para brindar apoyo al lesionado mientras solicitaban la presencia de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y, tras una valoración médica, determinaron su traslado a un hospital al presentar posibles fracturas en una de sus piernas.

Elementos de la Policía Estatal y agentes de Vialidad se encargaron de resguardar la zona, controlar el tránsito vehicular y realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento del peritaje que permita establecer con precisión la mecánica del accidente.

Noticia Destacada Camioneta de Tabasco desata fuerte operativo policial en Dzitbalché al evadir arco de seguridad

Al concluir las actuaciones iniciales, la conductora de la camioneta fue presentada ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades por las lesiones ocasionadas.

En tanto, tanto la camioneta como la motocicleta fueron aseguradas y remolcadas al corralón municipal, donde permanecerán bajo resguardo hasta que se resuelva la situación legal y ambas partes alcancen un acuerdo conforme a derecho.

JGH