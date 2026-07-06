Comisión de Búsqueda reporta hallazgo positivo durante operativo en Escárcega; FGE realizará peritajes

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche (CLBP) informó que, como resultado de las acciones permanentes de búsqueda realizadas en el municipio de Escárcega, se registró un "hallazgo positivo" derivado de los trabajos de rastreo efectuados el pasado domingo 5 de julio.

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A través de un comunicado, la dependencia precisó que el hallazgo fue localizado durante las jornadas de búsqueda en campo que se mantienen de manera ininterrumpida en coordinación con distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el operativo participaron la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como familiares de personas desaparecidas, quienes colaboran en las labores de localización bajo protocolos homologados.

No se confirmó la identidad del hallazgo. / Especial

La Comisión explicó que, tras el hallazgo, el área fue resguardada de inmediato para preservar los indicios y se notificó formalmente a la Fiscalía General del Estado, instancia responsable del procesamiento del lugar, el levantamiento de evidencias y la realización de los dictámenes periciales que permitirán determinar la naturaleza del hallazgo.

La CLBP enfatizó que no confirmó que se trate de una persona desaparecida ni proporcionó información sobre identidad o características de los indicios encontrados, al señalar que dichas determinaciones corresponden exclusivamente a las autoridades forenses de la Fiscalía.

Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a evitar la difusión de rumores o identidades no confirmadas, con el propósito de proteger el debido proceso y evitar la revictimización de las familias de personas desaparecidas.