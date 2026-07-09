Revelan estrangulamiento en caso de la mujer enterrada en su domicilio en la Supermanzana 45 de Cancún

Luego de la detención del presunto responsable del feminicidio descubierto el sábado pasado en la Supermanzana 45, las investigaciones revelaron que presuntamente cometió el crimen por medio del estrangulamiento y después enterró el cuerpo de la víctima en el patio de su vivienda, ubicado en la calle Bacalar cerca de la esquina con la avenida Kohunlich.

La detención de Yadriel “N”, de nacionalidad extranjera, fue realizada en Tapachula, Chiapas, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control, para enfrentar un proceso penal por el delito de feminicidio.

Las investigaciones establecieron que sostenía una relación sentimental con la víctima, quien fue reportada como desaparecida por sus familiares el 22 de junio pasado, después de haber perdido contacto con ella desde el día 16 de junio.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer este jueves el resultado de la necropsia realizada en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), la cual determinó que la mujer, madre de dos menores, perdió la vida a consecuencia de asfixia por estrangulamiento. Después de concluir los estudios forenses, la ficha de búsqueda de la víctima fue desactivada.

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El operativo de detención fue realizado por elementos de las Fiscalías de Quintana Roo y de Chiapas, luego de ser localizado en un retén en el municipio de Tapachula, en esa entidad, cuando presuntamente se dirigía hacia Centroamérica con la intención de evadir la acción de la justicia.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Feminicidio arrojaron datos sobre la posible ubicación de Yadriel “N”, en el estado de Chiapas, luego de haber salido vía aérea de Cancún, en un viaje con escala en la Ciudad de México.

Después de la denuncia de la desaparición de la víctima, Lizbeth, de 43 años, elementos de la FGE realizaron una revisión en su vivienda y lo encontraron sepultado en una construcción reciente en la parte posterior del predio.

Las investigaciones apuntan a un feminicidio con tintes pasionales, por la relación sentimental que mantenía la ahora occisa con el ahora detenido. Cabe señalar que colectivos feministas consideraron relevante la detención del presunto agresor y exigieron justicia para la aplicación de una sentencia ejemplar.