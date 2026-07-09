Erling Haaland tiene un homenaje secreto en Google: cómo activar la animación viral

Google volvió a captar la atención de millones de usuarios al dedicar un inesperado homenaje a Erling Haaland, quien invitó a sus seguidores a descubrir un curioso detalle oculto dentro del buscador. La experiencia interactiva rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de reacciones entre los aficionados al futbol.

El delantero de Noruega compartió un mensaje en el que animó a sus fanáticos a escribir "Erling Haaland" en el buscador de Google. Al hacerlo, aparece una animación especial que rinde tributo a sus raíces, convirtiéndose en una de las sorpresas más comentadas de las últimas horas.

Esto es INCREÍBLE 😅



Si buscas 'Haaland' en Google te aparecen vikingos remando... ¡incluso puedes hacer sonar el tambor!



🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴 pic.twitter.com/tLoDWEerJm — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 9, 2026

La animación muestra a varios vikingos navegando en un tradicional drakkar, una embarcación característica de la cultura escandinava. El efecto visual hace referencia al origen noruego del atacante y puede activarse directamente desde la página de resultados del buscador.

El llamado "easter egg" de Google fue recibido con entusiasmo por los seguidores del goleador del Manchester City, quienes comenzaron a compartir imágenes y videos del homenaje en distintas plataformas digitales, impulsando aún más su popularidad.

No es la primera vez que Google incorpora este tipo de experiencias especiales para reconocer a figuras del deporte, el entretenimiento o acontecimientos de gran impacto. En esta ocasión, el protagonista fue Erling Haaland, uno de los futbolistas más mediáticos del momento, cuyo homenaje ya se convirtió en una sensación entre los usuarios de internet.