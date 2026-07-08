Colapsa el histórico muelle de Isla Arena, donde estuvo el Museo Pedro Infante; pobladores exigen uno nuevo

Desde hace mucho tiempo, los pescadores de Isla Arena habían dado a conocer que su muelle ya se estaba derrumbando y nadie hizo caso, por lo que ahora la comunidad se ha quedado sin esta estructura. Incluso los pocos visitantes que llegan a la ínsula y desean realizar la pesca con anzuelo lo hacen desde el puente, con el riesgo latente de ser arrollados. Ante esto, urge que se reconstruya el muelle de la comunidad para que los visitantes tengan un espacio seguro donde practicar su actividad sin el peligro de sufrir un accidente vial.

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Pobladores de la localidad, entre ellos Ramiro Chan Correa, Esteban Narváez y Abrahán Molas Gómez, lamentaron que el muelle fuera abandonado por las autoridades, advirtiendo que rescatarlo ahora será una tarea difícil. Este muelle era un espacio que muchas familias disfrutaban al llegar a la ínsula; sin embargo, ha desaparecido, por lo que esperan que antes de las próximas elecciones las autoridades tomen cartas en el asunto para su restauración y lo incluyan dentro de sus planeaciones de obra en Calkiní.

Los pobladores piden la construcción urgente de un nuevo muelle. / Erik Caamal

Como consecuencia del colapso, tanto los habitantes como los turistas carecen de un lugar adecuado para realizar actividades recreativas y de pesca. Ante la falta de la estructura, quienes llegan a la ínsula para practicar la pesca con anzuelo se ven obligados a posicionarse en el puente de acceso, exponiéndose al constante paso de vehículos. Por ello, los pobladores consideran urgente la construcción de un nuevo muelle que garantice la seguridad de todos.

Para finalizar, hicieron un llamado para que las autoridades correspondientes atiendan esta demanda y devuelvan a la comunidad un espacio que durante muchos años fue punto de encuentro para familias, pescadores y visitantes, además de representar un importante atractivo para la economía local, la cual se ha visto golpeada tras la desaparición de su museo dedicado al ídolo mexicano Pedro Infante.

JGH