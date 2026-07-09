Cuenta de Pati Chapoy en X es suspendida tras ser acusada de apoyar comentarios de Pedro Sola

La cuenta oficial en X (antes Twitter) de la periodista Pati Chapoy amaneció suspendida este jueves 9 de julio. Este bloqueo de su perfil coincidió con la fuerte ola de indignación y denuncias en redes sociales generadas tras las declaraciones emitidas por su compañero y conductor, Pedro Sola.

La controversia se originó cuando Pedrito Sola manifestó de forma agresiva su rechazo a que las personas lleven mascotas a establecimientos públicos como tiendas y restaurantes. Estos comentarios no pasaron desapercibidos, y muchos usuarios criticaron al conductor, sin embargo, la periodista también se vio involucrada al apoyar a su compañero.

Noticia Destacada Pedrito Sola se disculpa tras comentarios polémicos sobre los “perrhijos”

Pati Chapoy pierde su cuenta de X tras apoyar a Pedro Sola

Durante los comentarios de Pedro Sola hechos en una transmisión de su programa, Pati Chapoy no solo se rio de los comentarios, sino que respaldó sus afirmaciones diciendo "tiene razón, tiene razón" y agregó que a quienes tratan a sus mascotas como "perrhijos" dan ganas de darles "la tarjeta de un psiquiatra".

Estos comentarios generaron indignación entre los usuarios de redes que rápidamente señalaron a Pati de apoyar el maltrato animal que sugiero su compañero durante el programa de televisión. Siendo únicamente Mónica Castañeda quién marcó una clara distancia al rechazar públicamente la idea de lastimar a un animal.

Cuenta de X de Pati Chapoy se encuentra suspendida. / Captura de pantalla

Aunque la suspensión del perfil de la periodista ocurrió pocas horas después de la masiva condena digital, no se ha emitido una confirmación o explicación oficial en donde se den detalles sobre dicha medida. Aunado a esto,Pati Chapoy se limitó a señalar que entendía a quienes se subieron al "tren de funar", atrayendo más críticas.

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