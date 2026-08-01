Erick Reyes León desmiente rumores sobre su salida de la dirigencia estatal de Morena en Campeche

El presidente estatal de Morena, Erick Reyes León, rechazó las versiones que circularon en las últimas horas sobre su presunta salida de la dirigencia del partido y aseguró que esa información carece de fundamento.

El dirigente calificó publicaciones como "falsedades" y las atribuyó a un grupo que busca generar confusión entre la militancia Reyes León respondió de manera categórica a los cuestionamientos sobre la permanencia en el cargo.

Expresó que no existe ningún cambio en la conducción del partido y lamentó que algunas personas hayan dado credibilidad a ese tipo de versiones.

El dirigente estatal afirmó que continuará al frente de la presidencia estatal del partido hasta el 1 de octubre de 2027, conforme al periodo establecido en los estatutos internos, por lo que descartó cualquier cambio inmediato en la dirigencia y reiteró su compromiso con el fortalecimiento del movimiento y con el respaldo a los gobiernos emanados de Morena.

Sostuvo que el momento político que vive el país y el estado exige responsabilidad de todos los actores.

Señaló que Morena requiere madurez política, altura de miras, coherencia, solidaridad y, sobre todo, unidad para mantener la fortaleza del movimiento.

Enfatizó que Morena continuará con el trabajo político y organizativo sin modificaciones en su estructura de dirección, al considerar que el proyecto del movimiento mantiene plena vigencia.