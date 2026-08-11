Mortandad de abejas podría afectar el precio de la miel en Campeche, advierte Semabicce

La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, Semabicce, alertó que el uso del término “mortandad masiva”, al referirse a la muerte de abejas registrada en Suc-Tuc y Ukum, localidades de los municipios de Campeche y Hopelchén, respectivamente, puede generar la percepción de que la miel campechana está contaminada y afectar su comercialización y precio.

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La titular de la dependencia, Jocelyn Durán Murrieta, explicó que los casos han sido analizados mediante un Comité de Atención a la Mortandad de Abejas, en el que participan Semabicce, autoridades municipales, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SDA, el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Campeche, Cofopecam, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, organizaciones civiles, apicultores y productores.

Reveló que el caso más reciente, ocurrido en Ukum, no tuvo relación con agroquímicos, mientras que los casos anteriores ya fueron resueltos mediante acuerdos entre las partes involucradas.

Subrayó que Campeche cuenta con amplias zonas forestales y de selva, por lo que generalizar los incidentes puede perjudicar a todo el sector. Como ejemplo, señaló que 76 por ciento de las mieles de Calakmul son consideradas “sagradas” y son adquiridas por Bienestar al estar libres de agroquímicos y someterse a diversas pruebas.

Entre 2025 y 2026 se realizaron cuatro jornadas intensivas de capacitación sobre uso responsable de agroquímicos, dirigidas a productores, apicultores, casas comerciales y comunidades menonitas. En Suc-Tuc se efectuó una jornada en el campo menonita de La Trinidad, con seis comunidades participantes, además de dos talleres en la cabecera municipal, con asistencia de 12 casas de agroquímicos. También se instaló el Consejo Ecológico de Participación Ciudadana y el Comité de Atención a la Mortandad de Abejas, con mesas especializadas en diagnóstico, prevención, respuesta y recuperación.

La funcionaria reconoció que persisten factores como cambio climático, deforestación y altas temperaturas que pueden incrementar la mortalidad de abejas. Asimismo, se gestiona ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, la posibilidad de contar con una institución oficial que determine las causas de futuras mortandades.

En materia ambiental, destacó que los campamentos tortugueros protegieron más de 209 kilómetros de litoral, resguardaron seis mil 009 nidos de tortuga carey, blanca y lora, y permitieron liberar 306 mil 086 crías.

Para combatir incendios se destinaron más de 5.5 millones de pesos y se dio mantenimiento a 115 kilómetros de brechas cortafuego. En energía, se invirtieron 9.2 millones de pesos en ampliación de redes y alumbrado en Carmen, Champotón y Escárcega, alcanzando 99.55 por ciento de cobertura eléctrica estatal.

Además, se instalaron 368 paneles solares en sistemas de bombeo de agua potable, con beneficio para 6 mil 009 personas; se destinaron 4.8 millones a 102 proyectos productivos del Corredor Biológico Balam Beh; 3.9 millones al Programa de Ordenamiento Ecológico Regional y más de 8.2 millones al mantenimiento de los parques Ximbal y Campeche.

JGH