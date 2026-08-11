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Clima en Yucatán 12 de agosto: Onda Tropical 26 dejará lluvias muy fuertes este miércoles

La circulación de la Onda Tropical 26 dejará lluvias muy fuertes en Yucatán.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

11 de ago de 2026

2 min

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Se espera que la Onda Tropical 26 cause lluvias fuertes en Yucatán
Se espera que la Onda Tropical 26 cause lluvias fuertes en Yucatán / Por Esto!

Durante este miércoles 12 de agosto continuará la probabilidad de lluvias de diversas intensidades en Yucatán, mientras continúan las temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que la humedad asociada a la Onda Tropical 26, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie y una circulación ciclónica en altura, favorecerá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Yucatán.

Además, predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, aunque en la tarde se tornarán del noreste y norte en la costa yucateca.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 24 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 32° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 31° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 24 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.

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